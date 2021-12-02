2退休警南庄鄉新中橫公路交通事故 退休偵查隊長身亡

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉間新中橫公路偏遠，昨天下午4點多發生小貨車、機車事故，台中市警局退休偵查隊長楊姓機車騎士（58歲）送醫傷重不治，小貨車駕駛苗栗縣警局退休警員張姓男子（47歲）無大礙，酒測值為零，全案將報請檢察官相驗。

苗栗縣政府消防局昨天下午4點多接獲報案，新中橫公路1.8公里處，發生小貨車、機車事故，楊男人車倒地，他失去意識，仍有呼吸心跳，送醫途中失去呼吸心跳，救護人員持續心肺復甦術搶救，送苗栗縣大湖鄉大順醫院，傷重回天乏術。