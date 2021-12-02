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2歲女兒被反鎖屋內門鎖又故障 消防員用鋸破門

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓婦人育有2歲女兒，上月底蘇婦將推車放置在門口時，不慎將大門反鎖，結果門鎖的軸承故障，導致蘇婦無法以鑰匙開門，女童見母親被關在門外，嚎啕大哭，蘇婦請警、消到場，經同意破門後，消防員利用軍刀鋸，協助開門，受女童順利脫困。

台中市第五警分局水湳所巡佐張裕隆、警員施志賢在上月30日巡邏時獲報，一名2歲女童受困屋內，前往查處發現，蘇姓婦人（46歲）在當天上午8時許要出門時，欲將推車先放在門外，沒想到才放好推車，大門就「卡」一聲關閉，蘇婦拿出鑰匙要開門，發現門鎖軸承故障，才通知警、消到場協助。

蘇姓婦人表示，因為女兒才2歲，看到她被關在門外，一直嚎啕大哭，同意警、消人員已破壞門鎖方式，盡快協助女兒脫困。

警、消利用軍刀鋸破壞大門上鐵窗，成功在2分鐘內破壞鐵窗，順利開啟大門進入，進入屋內後，警、消除了儘快協助妥適照顧女童，並且積極安撫蘇婦情緒。

第五警分局呼籲，家長平時一定要多加小心，不慎將孩童反鎖屋內的案例時有所聞，因此呼籲民眾要外出時，一定要多加留意年幼孩童，切勿將其獨自留在屋內，以免發生危險，幸好此次很快就將大門打開，解除危機。

台中市蘇姓婦人在上月底不慎將2歲女兒反鎖在屋內，警、消利用軍刀鋸破門，協助女童脫困。圖／第五警分局提供
台中市蘇姓婦人在上月底不慎將2歲女兒反鎖在屋內，警、消利用軍刀鋸破門，協助女童脫困。圖／第五警分局提供
台中市蘇姓婦人在上月底不慎將2歲女兒反鎖在屋內，警、消利用軍刀鋸破門，協助女童脫困。圖／第五警分局提供
台中市蘇姓婦人在上月底不慎將2歲女兒反鎖在屋內，警、消利用軍刀鋸破門，協助女童脫困。圖／第五警分局提供

台中市 消防員

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