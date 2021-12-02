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影／稱兒子運毒被逮 惡詐團險騙老夫妻百萬養老金

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

「趕快拿錢來救我！」台中市68歲廖姓婦人接獲自稱兒子販毒遭擄電話，稱要100萬元才能放人，廖要羅姓丈夫到郵局領錢，所幸行員機警報警。女警劉家妤不停安慰老夫妻，「這絕對是詐騙集團」、「我載你們去找兒子，放心喔」，成功保住老夫妻養老金100萬元。

本周二上午10點多，台中市東勢警分局石岡分駐所員警劉家妤、阮怡雅接獲石岡郵局報案，稱有民眾至櫃台欲提領新台幣100萬元，因金額龐大，郵局行員機警進一步詢問提款原因，察覺有異後緊急報案，請求警方前來了解是否遭詐欺。

員警到場發現，六旬羅姓老翁說，他的妻子廖女在家接到市內電話，對方說他們兒子替朋友運毒做擔保，結果朋友逃逸，現在抓到他兒子要求賠償新台幣100萬元才肯放人，電話中不斷傳來哭求「被打好痛」、「趕快拿錢來救我」等語，使夫妻倆陷於慌張，喪失判斷力。

警方隨著羅男到住家，妻子廖女正在門外等待詐騙集團叫車，要載她去郵局領錢，女警劉家妤急忙勸阻，「這真的是詐騙集團」、「這是假的，我可以陪你們去找你們兒子，這真的是假的」，耐心向夫妻倆說明這是詐騙集團的慣用手法，並協助聯繫到兒子向父母報平安，夫妻倆才放下心來，驚覺差點被詐騙集團騙走養老金。

廖女表示，夫妻倆就剩下這些錢可以養老，若再被詐騙集團騙走，老年生活恐更加艱難，感謝警方及郵局行員的熱心協助。

石岡分駐所所長林樹鉉呼籲，年輕人外出求學、工作，可將就讀學校、工作地點和聯絡電話告知家人，使家人在手機聯繫不到人時，還能打電話至學校或公司求證，才不會誤信詐騙集團的陷阱。近來詐騙集團猖獗，接獲詐騙電話一定要「冷靜」、「查證」、「報警」以防受害。

女警劉家妤不停安慰老夫妻，「這絕對是詐騙集團」、「我載你們去找兒子，放心喔」，成功保住老夫妻養老金100萬元。圖／讀者提供
女警劉家妤不停安慰老夫妻，「這絕對是詐騙集團」、「我載你們去找兒子，放心喔」，成功保住老夫妻養老金100萬元。圖／讀者提供

詐騙集團 郵局

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