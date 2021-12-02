氣溫驟降 獨居嬤深夜滯留超商外騎樓 暖心警陪回家

寒流來襲，高雄市楠梓區一名72歲黃姓獨居婦人有輕微失智情況，日前疑為了買吃的久未回家，黃妹到黃婦家中找黃婦聊天沒看到人，擔心天氣越晚越冷，到派出所通報失蹤，黃婦在外遊蕩近一天，才有巡邏員警於久昌街一處超商外發現黃婦，暖心陪伴黃婦回家。

黃妹向員警表示，黃婦未婚也沒有小孩，一人住在楠梓，有輕微失智情況，家人有幫忙申請失智手環，但黃婦有時候會忘記戴，黃妹隔2、3天會到楠梓探望黃婦，因近期天氣變冷，黃妹11月30日中午去找黃婦聊天，卻發現黃婦遲遲沒回家，一時擔心到派出所報失蹤。

巡邏員警本月1日凌晨2時許巡邏經過久昌街一處超商外，發現黃婦身材瘦弱，蜷縮在騎樓瑟瑟發抖，超商店員表示，黃婦已在騎樓滯留一段時間，員警上前關心，發現黃婦是失蹤人口，先帶黃婦回派出所休息並通知黃婦家屬已找到人。

員警擔心黃婦肚子餓，到附近店家買肉包先供黃婦果腹，陪黃婦回家時，擔心黃婦是因肚子餓才出門，又特別送了一袋麵包，黃婦眼眶泛淚，不斷向員警表示感謝。