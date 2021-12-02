關懷弱勢 學甲警偕「朱王公行善團」連5年社區送暖

台南市學甲警分局5年來與「朱王公行善團」，深入社區關懷弱勢長輩，發送關懷金及生活物資，希望在寒冬之際給予最溫暖關懷，喚起社會更重視生活周遭弱勢者。

學甲警分局防治組組長李孟儒5年來規畫，將「行善團」所有參與者（含警察局警政監陳建民、新營副分局長許文瑞及善化副分局長郭乃榮等伉儷）信念，深耕「社區警政工作」務實理念，近日結合行善團逐一造訪關懷29處對象。

分局長王子雄帶領發放慰問關懷金及生活物資（白米、芥花油、內燥麵、關廟麵、燕麥片、鵝肉鬆、牛蒡片）、禦寒保暖物（毛毯、毛帽、手套等）及防疫物資(防護護目鏡、口罩)等。並提醒年長者或有心血管疾病者，加強注意保暖，外出運動應穿著亮麗衣著，以策安全。

「世間處處有情，人人心中有愛。」王子雄表示，防治組負責婦幼及社區警政業務，分局所轄學甲、將軍、北門等3行政，人口結構老化，業務相較其他分局為繁重，感謝同仁辛苦付出。