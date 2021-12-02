高雄棒球隊再現 左營警2小時內逮8涉案人

高雄街頭又發生棒球隊砸車！16歲林姓少年因與連姓男子有糾紛，林今天凌晨2點找來2車友人開車撞上載有連的灰色轎車，林姓少年一方還持球棒砸車；轄區警方左營分局獲報後，2小時內逮到涉案8人，目前還在偵詢中。

據了解，今天凌晨2點20分左右，左營警方接獲報案，在民族路、華夏路口，有發生持球棒砸車事件。

左營警方立即派遣快打警力前往查處，發現有2台汽車相撞，另有6名男子在現場發生爭吵；員警隨即將人帶回博愛四路派出所調查，並成立專案小組，擴大調閱監視器，並鎖定涉案逃逸人車追查。

經警方調查，事件起因連男（27歲）向友人林姓少年追討喝酒分攤費用7500元未果，林不滿下反而號召2車友人要攔下連的轎車理論，雙方在民族路、華夏路附近展開追逐。

後續即發生林姓少年一方的轎車撞向連的轎車，林一方隨即下車拿球棒往連一方的轎車猛砸。