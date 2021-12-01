空軍官校宿舍疑冷氣自燃起火 軍方將向廠商求償
高雄岡山區空軍官校學生宿舍11月29日裝設新冷氣，不料1台室內機昨天下午疑自燃起火，軍官隊長聞到焦味持滅火器撲滅，幸無人傷亡。消防局已完成火場鑑定，軍方將向廠商求償。
空軍官校今天晚間接受中央社記者電訪證實，校方11月29日替學生宿舍安裝4台新型分離式冷氣，還沒正式使用，僅插上插頭通電，不料其中1台冷氣室內機昨天下午突然起火，導致宿舍內竄出黑煙。
軍方表示，因事發時間正值學生上第7節課，宿舍內無人，是軍官隊長巡查聞到焦味、看到黑煙，火速拿滅火器撲滅火勢，現場無人傷亡，但宿舍從下到上牆面都被燒得焦黑。
軍方指出，今天已經請高雄市消防局人員入校鑑定火場，初步研判疑因廠商裝的產品有瑕疵導致自燃釀災，詳細肇因仍待火調報告出爐。軍方也會跟廠商依照契約求償。
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