酒駕男見路檢點躲公車停靠區 警盤查拒測吞18萬罰單

台中市警局交通大隊第一中隊分別在昨天與今天查緝3件酒駕案，其中2人都是酒後騎機車，被警方攔查後酒測後，依公共危險罪移送。另有一件拒測是昨晚在西屯區設置路檢點時，陳姓男子為躲路檢，將轎車停在公車停靠區，警方前往盤查，聞到陳滿身酒測，但因陳拒絕酒測，警方當場開出18萬拒測罰單，並吊銷駕照及移置車輛。

台中市警局交通大隊第一中隊長辛盟強與隊原，昨天晚上7時至11時在西屯區敦化路、凱旋路封閉式路檢，發現陳姓男子駕駛轎車疑看到路檢點，趕緊將轎車停在公車停靠區，並熄火，不過仍被警方發現，前往盤查，當場聞到陳滿身酒氣，經查驗身分，陳已在去年8月因酒駕遭取締的紀錄，沒想到沒有學到教訓，還繼續酒駕。

陳姓男子當場向警方表明拒絕酒測，警方依法開出拒測18萬罰單，並、當場移置保管該汽車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習，並提醒陳，不要心存僥倖，有任何違法行為，絕不寬貸。

今天上午7時許，交大第一中隊巡邏時，又分別在北屯、太平區，查獲涉嫌酒後騎機車的林姓、陳姓男子，二人的酒精濃度分別為0.81mg/l、0.43mg/l，二人都被依公共危險罪移送。

台中市警局交大提醒，天氣變冷，民眾易食用含有酒精類食物讓身體暖和，但是千萬不可以再駕駛汽車或機車，以免發生酒駕或肇事等不可挽回的憾事。

「酒駕是不可饒恕的行為」，警方執法不分日夜、沒有假期，不定時、不定點的取締酒駕臨檢勤務，杜絕民眾僥倖心態，展現警方「酒駕零容忍」的執法決心，保障市民行的安全。 近日天氣變冷，台中市警局規畫酒駕路檢勤務，以遏止酒駕歪風，交大第一中隊昨晚查獲陳姓男子疑似酒駕，並將轎車停在公車停靠區。圖／台中市交大提供 近日天氣變冷，台中市警局規畫酒駕路檢勤務，以遏止酒駕歪風。圖／台中市交大提供 近日天氣變冷，台中市警局規畫酒駕路檢勤務，以遏止酒駕歪風，交大第一中隊昨晚查獲陳姓男子疑似酒駕，並將轎車停在公車停靠區，因陳拒測，警方依法移置車輛。圖／台中市交大提供 近日天氣變冷，台中市警局規畫酒駕路檢勤務，以遏止酒駕歪風。圖／台中市交大提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康