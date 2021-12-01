快訊

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門兩部機車相撞 女騎士OHCA送醫

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金沙鎮環島北路3段何厝路段今天上午發生一起機車相撞事故，由於2名機車騎士的安全帽都因撞擊而脫落，其中朱姓女子受傷嚴重，一度出現OHCA狀態，好在送醫急救後又搶救回來，詳細的肇事原因由警方調查處理中。

金湖分局表示， 今天上午7時50分許，一名陳姓男子騎乘輕型機車，由環島北路3段往中蘭方向行駛欲左轉往高陽路方向，後方騎乘重型機車的朱女，疑因前車突然左轉，閃避不及撞上。

警方表示，撞擊後兩人的安全帽都脫落，朱女傷勢嚴重一度出現OHCA，好在送醫後有搶救回來，陳男也是頭部受傷，需留院觀察，陳男酒測值0，朱女委由金門醫院抽血送驗中，詳細肇事原因，還有待釐清。

附近民眾研判，該路段是下坡路段，疑似兩人的車速都快，雖然兩人的機車看來都損傷不重，但朱女的傷勢嚴重，一度讓人覺得車禍相當離奇。

金湖分局提醒民眾，行車時應注意正確用路習慣，車輛左轉應於30公尺前顯示方向燈，提醒後方用路人，並注意與前車保持安全距離，嚴格遵守道路交通相關規則，減低事故發生的機率。

金門環島北路在今天的上班時段，發生一起機車相撞事故，兩名騎士均送醫。圖／警方提供
金門環島北路在今天的上班時段，發生一起機車相撞事故，兩名騎士均送醫。圖／警方提供
金沙鎮環島北路3段何厝路段今天上午發生一起機車相撞事故，警方到場協助處理。圖／警方提供
金沙鎮環島北路3段何厝路段今天上午發生一起機車相撞事故，警方到場協助處理。圖／警方提供

金門 車禍

相關新聞

玉山前峰又傳男單攻迷路 9人搜救小組摸黑上山救援

台中1名年約50歲吳姓男子，今天上午1人獨自單攻玉山前峰，回程時疑似霧過濃走錯岔路，於山頂附近1處石瀑迷失方向，儘管身上...

金門兩部機車相撞 女騎士OHCA送醫

金沙鎮環島北路3段何厝路段今天上午發生一起機車相撞事故，由於2名機車騎士的安全帽都因撞擊而脫落，其中朱姓女子受傷嚴重，一...

影／空心水泥柱滾落路面 旁邊車輛幸運躲過一劫

高雄市一名陳姓大卡車駕駛今天中午載運空心水泥柱行經路竹區中山南路與民主路口，疑因沒綁好，加上轉彎時離心力影響，多根水泥柱...

高雄今日戲院拆除多災多難 廠商心頭沉：30年經驗沒失敗過

超過50年歷史的高雄市「今日戲院」舊址正拆除，過程多災多難，昨晚施工架、圍籬傾倒，路過民眾險被壓傷，這已是今年第4度出包...

影／新莊大型重機逆向衝出 下一秒GG了

行車安全要注意！新北市新莊區23歲李姓男子，沒有大型重機駕照，昨晚卻騎乘大型重機，逆向騎入三泰路對向車道，不慎與左轉汽車...

東南水泥拆除工人疑施工不慎被壓死 初步相驗結果出爐

東南水泥高雄楠梓舊廠42歲翁姓工人駕駛破碎機鑽洞水泥塔柱面時，疑未注意上方噴霧塔鬆動，上百公噸噴霧塔倒塌，砸向翁男與破碎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。