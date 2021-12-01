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金門兩部機車相撞 女騎士OHCA送醫
金沙鎮環島北路3段何厝路段今天上午發生一起機車相撞事故，由於2名機車騎士的安全帽都因撞擊而脫落，其中朱姓女子受傷嚴重，一度出現OHCA狀態，好在送醫急救後又搶救回來，詳細的肇事原因由警方調查處理中。
金湖分局表示， 今天上午7時50分許，一名陳姓男子騎乘輕型機車，由環島北路3段往中蘭方向行駛欲左轉往高陽路方向，後方騎乘重型機車的朱女，疑因前車突然左轉，閃避不及撞上。
警方表示，撞擊後兩人的安全帽都脫落，朱女傷勢嚴重一度出現OHCA，好在送醫後有搶救回來，陳男也是頭部受傷，需留院觀察，陳男酒測值0，朱女委由金門醫院抽血送驗中，詳細肇事原因，還有待釐清。
附近民眾研判，該路段是下坡路段，疑似兩人的車速都快，雖然兩人的機車看來都損傷不重，但朱女的傷勢嚴重，一度讓人覺得車禍相當離奇。
金湖分局提醒民眾，行車時應注意正確用路習慣，車輛左轉應於30公尺前顯示方向燈，提醒後方用路人，並注意與前車保持安全距離，嚴格遵守道路交通相關規則，減低事故發生的機率。
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