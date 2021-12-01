女子搬入新居多次暈倒 原是一氧化碳中毒惹禍

苗栗一名女子搬入新居不久後多次在家中暈倒，日前又被家人發現意識不清緊急送醫，醫師檢查發現她一氧化碳中毒，疑因家中熱水器通風不良釀禍，經高壓氧治療已漸康復。

苗栗縣大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗今天透過新聞稿表示，37歲張姓女子今年搬入新居，入住不到1個月突然在家中暈倒，曾在住家附近醫院檢查皆無異狀，返家後幾天又陸續發生暈倒狀況，為此到各大醫院進行心臟、腦部檢查，仍查不出確切原因。

蔡建宗指出，張女日前在家中突然感到頭暈、耳鳴、全身冒汗，以為太累而先臥床休息，家人後來查看發現她竟意識不清、叫不醒，緊急由救護車送抵醫院急診室，查出她體內一氧化碳濃度高達36%，立即安排高壓氧治療，才逐漸恢復健康。

蔡建宗說，臨床上常見暈倒原因多與心血管及腦部疾病相關，因此容易忽略一氧化碳中毒的可能性，經詢問張女家屬，發現病患多次暈倒都是在使用熱水器之後，而家中熱水器裝置於陽台半開放空間，且有2次暈倒時還伴隨大小便失禁，顯示一氧化碳中毒已影響病人神經症狀的反應。

蔡建宗表示，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升，才會感到噁心、嗜睡，嚴重甚至陷入昏迷，若能及時就醫並接受高壓氧治療，可改善組織缺氧問題、緩解急性症狀、減少神經後遺症產生，但仍要留意遲發性神經症狀反應，須定期回診追蹤。

蔡建宗提到，冬天常因天氣寒冷而緊閉門窗，若家中不通風、熱水器燃燒不完全，便會產生一氧化碳中毒，他特別提醒，熱水器不可安裝於浴室內或通風不良場所，應確實定期檢驗，也可安裝偵測一氧化碳的警報器協助預防。