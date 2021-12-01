高市交通大執法延至年底 交通局籲民眾遵守交通規則

交通部今天公布今年1至9月車禍死亡人數，高雄為237人，較去年同期減少24人，降幅9.2%為六都第二，僅次於台中。高市交通局表示，除加強宣導外，也同步延長實施「交通大執法」至年底，呼籲民眾務必遵守交通規則。

交通局分析高市事故樣態發現，車禍發生在年齡層高齡族群65歲以上最多，運具以機車為主，前3大肇因分別是未注意車前狀況、未依規定讓車和違反號誌管制等。高雄市道安會報分析，今年高市1月至9月每10萬人口中30日死亡人數為9人，為六都第4、全國第13。

市府針對上述核心族群推動各項道安工作；除由副市長林欽榮組成跨12局處宣導小組外，並指派副秘書長王啟川指揮工務、警察、交通等局處成立「易肇事防制推動小組」，加強各單位間橫向聯繫。

警察局表示，為有效防制道路交通事故案件發生，高市長陳其邁指示執法小組工作強度，至今年底前警察局將持續執行「高雄市交通安全大執法」勤務，警方將針對「超速駕駛」、「闖紅燈」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「大型車裝載、「行駛違規」等惡性違規項目加強取締。