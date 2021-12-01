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屏東消防分隊救護量全國第二 議員爭取設第三分隊

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局屏東分隊救護量去年高居全國第二，平均每月約有500到600件救護案件，隨著屏東市的產業發展，屏東縣議員方一祥爭取，盼能在屏東市的西北區設置屏東第三消防分隊，因應未來高鐵特定區、運動休閒園區的產業聚落發展。縣長潘孟安說，消防人力不足，再補足人力同時，也請消防局評估第三分隊設置地點，土地不是問題，重點是人力要能補足。

方一祥說，屏東市人口有19萬7千多人，根據消防法規，每6萬人設置一個消防分隊，屏東市僅兩個分隊共三台救護車，位在勝利路上的屏東分隊，與在公館地區的屏二分隊。屏東分隊去年救護量5958件，高居全國第二。

方一祥說，屏東市西、北區一帶，光是崇蘭里、潭墘里兩個里加起來就有3萬多人口，未來附近有屏東高鐵特定區、科學園區、運動園區，還有屏東榮總都在附近，「未來10年，將成為屏東新都心」，重大建設，產業聚落，卻沒有消防分隊，有必要在此設置屏東第三消防分隊。

縣長潘孟安說，隨著產業發展，人口聚落，救災救護量能需求增加，會來補強，至於地點選擇這些都不是問題，未來地點由消防局評估，但重點是還是要補足人力缺口，土地都不是問題，有跟消防署爭取盼能補足50名消防員，若沒有人力空有房屋設備也是沒有效。

屏東縣消防員現有590人，編制員額660人，人力未補足。屏東分隊高級救護技術員盧逸軒說，救護案件多，有時候剛處理完案件，還在醫院整理後續時，隨即被派遣要到下個救護現場，又以上下班、或用餐時間，最為繁忙。有時候隊上兩台救護車都出勤，會需要請鄰近分隊支援，也憂心救護資源遭濫用。

屏東分隊指出，屏東分隊平均每月救護案件500到600件，還曾出現一個月700多件救護量，一天平均下來約有30件救護量。屏東分隊隊員有33人。

屏東縣消防局屏東分隊救護量去年全國第二高，隨著屏東市產業、人口聚落發展，議員爭取盼能設置屏東第三消防分隊。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局屏東分隊救護量去年全國第二高，隨著屏東市產業、人口聚落發展，議員爭取盼能設置屏東第三消防分隊。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局屏東分隊隊員盧逸軒整理救護車急救包設備。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局屏東分隊隊員盧逸軒整理救護車急救包設備。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 消防員

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