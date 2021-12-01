高雄今日戲院拆除多災多難 廠商心頭沉：30年經驗沒失敗過

超過50年歷史的高雄市「今日戲院」舊址正拆除，過程多災多難，昨晚施工架、圍籬傾倒，路過民眾險被壓傷，這已是今年第4度出包，周邊居民相當恐懼，市府態度硬起來，第一時間要求工地停工，處罰營造廠30萬元，主張將廠商奕翔營造移送營造業審議委員會審議處分停業1年，也要追究營造廠、建築師涉犯公共危險罪嫌。對廠商做停業處分是相當痛的處分，近年少見，市府表示，廠商一犯再犯，市府必須展現決心，施鐵腕讓廠商記取教訓和警惕，後續交由委員會討論，也會讓營造廠陳述意見。

營造廠商告訴市府人員，戲院建物和鄰屋近，造型較特殊，加上近期風大，都是拆除過程挑戰。陳姓業者語氣沉重說，拆屋經驗30多年幾乎不曾失敗過，「今日戲院」拆除過程困難重重，存在多項不利因素，包含混凝土帷幕牆沒有L型鋼筋做連結，隨時有崩塌風險，加上地下1樓柱子錯位、頂樓梁外翻等都是困境，昨晚一陣狂風讓施工架、圍籬傾倒，他第一時間趕到現場處理，對造成附近居民驚恐感到抱歉，已協助安置周邊6戶居民先住到旅館。

他說， 團隊是今年3、4月間進場施工，預計明年元月要拆完，目前先停工，他還是希望趕快讓他們先把工程做完。對市府可能祭出停業處分，他說，過程有些情況是「非戰之罪」，他的團隊拆屋相當專業，會向委員會說明，捍衛公司權益。

今日戲院對面機車行許老闆說，拆除工程已發生多次狀況，不只媒體報導過的4次，另有2次是停在土方上的怪手滑落，幸好兩次都沒有人在怪手上。許老闆說，之前拆除工程停過一陣子，上周才復工，沒想到又發生意外。

建華里長吳文欽表示，今日戲院建築已超過50年，停業逾20年，在停業前地下室租給三溫暖業者，地下室曾發生火災，造成嚴重死傷，大火後不久就停業。

吳文欽認為，拆除工程不斷發生倒塌狀況讓居民非常不安，政府應重罰，甚至要求業者撤換承包廠商，「這實在太不小心了，一而再發生相同狀況。」

目前同愛街35巷有3戶居民，共15人暫先入住商旅3天，廠商表示，這3天會盡快完成上方拆除工程，確保民眾安全，居民安置費也全數負責。居民林小姐說，行經拆除地點都會害怕，盡量繞道而行，就怕隨時有倒塌危險。

超過50年歷史的高雄市「今日戲院」舊址正拆除，過程多災多難。記者林巧璉／攝影

超過50年歷史的高雄市「今日戲院」舊址正拆除，過程多災多難。記者林巧璉／攝影