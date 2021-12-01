妙齡女借同學信用卡盜刷點餐38次 花逾萬元稱「有暴食症」

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聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姜姓女子透過代定餐點機會，取得張姓女子的信用卡號，姜女在今年間盜刷張女信用卡叫外送，台中地檢署偵結，依偽造文書罪起訴。情境示意圖。圖／pexels
台中市姜姓女子透過代定餐點機會，取得張姓女子的信用卡號，姜女在今年間盜刷張女信用卡叫外送，台中地檢署偵結，依偽造文書罪起訴。情境示意圖。圖／pexels

台中市張姓女子在今年4月間接獲信用卡帳單通知，發現從3月中旬至4月中旬，被人盜刷38筆訂單，購買「foodpanda」外送，盜刷金額達1萬多元，曾一天點餐13次，金額達4126多元，報警查出是姜女涉案，姜女坦承，與張女是同學，代訂餐時在手機留下資料沒刪，「有暴食症，都是定來自己吃」，全案今偵結，依偽造文書起訴。

起訴指出，姜姓女子（24歲）與張姓女子是大學營隊迎新認識，雙方是朋友關係，多年前曾借用張姓女子的信用卡，代訂餐點，進而取得張的信用卡號等相關資料，後來張女到北部找姜女時，張女又透過姜女的手機代訂餐點，姜女沒有將手機內的信用卡資料刪除，並從今年3月起，利用該信用卡資料，在「foodpanda」的手機軟體內定餐。

根據調查，姜女從今年3月17日起至4月14日止，一共利用張女的信用卡，定餐了38次，每次金額為數百元至數千元不等，最高的紀錄是一天點餐13次，金額達4126元，總計盜刷金額為1.2萬餘元。

張姓女子在收到信用卡消費帳單後，發現信用卡被人盜刷，因此向台中市清水警分局報案，警方循線通知涉嫌盜刷的姜女到案。

姜女在警詢時就承認盜刷，並辯稱，定來的餐點都是要自己食用的，「有暴食症的狀況」，所以才會一天定餐十幾次的紀錄。

張姓女子也證稱，沒有授權姜女訂購餐點，全案在檢方調查時，姜女就與張女達成和解，並賠償盜刷的金額1.2萬餘元，張也撤回告訴，全案偵結，從重依偽造文書罪起訴。

信用 盜刷 偽造文書

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