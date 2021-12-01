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東南水泥拆除工人疑施工不慎被壓死 初步相驗結果出爐
東南水泥高雄楠梓舊廠42歲翁姓工人駕駛破碎機鑽洞水泥塔柱面時，疑未注意上方噴霧塔鬆動，上百公噸噴霧塔倒塌，砸向翁男與破碎機，翁男一小時後被救出，送醫後傷重不治，今天上午初步相驗結果出爐，死因為多重創傷，肇事責任還有待高雄市勞檢局報告釐清。
東南水泥楠梓舊廠呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，委由炯德營造公司負責進行拆除作業，昨天上午11時許擔任拆除工頭的翁姓男子獨自駕駛破碎機施工，鑽洞水泥塔壁面時，疑似未注意上方噴霧塔鬆動，發現噴霧塔倒塌時，翁男駕車逃離不及，16秒內遭噴霧塔重壓，當場受困車內。
警消到場救援，1個多小時後才拉出翁男，但翁男已無呼吸心跳，身體多處壓傷、骨折送醫急救，下午1時許宣告不治，檢方今天相驗，初步相驗結果為多重創傷，家屬沒有意見。
工地陳姓負責人昨表示，當天只做清除廠區廢棄石塊，非拆除工程。事發當時影片昨天傍晚曝光，影片中翁男駕駛破壞機鑽水泥塔壁面，幾秒內就出事，翁男根本來不及跑。翁男家屬表示，翁男剛腳傷出院，上班前家屬特別叮嚀「別開怪手」，但還是發生憾事。
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