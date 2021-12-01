男子失控打架勸不聽 台中警噴辣椒水依現行犯逮捕

圖為辣椒水示意圖。聯合報系資料照片／記者陳宏睿攝影

台中市今日下午發生一起肢體衝突案件。林姓男街友疑似精神狀況不佳，到一處街友關懷協會揚言要找人，與林姓工作人員發生口角及肢體衝突。警方獲報到場後，雙方仍持續拉扯，林姓街友屢勸不聽，警方緊急噴灑辣椒水將他制伏，雙方眼睛均有受傷，由救護人員分別送往榮總及中國醫救治。

台中市第三警分局今日14時許獲報，在東區大智路上有民眾發生肢體衝突，立德所警員隨即趕往現場，發現林姓男街友(33歲)男與林姓協會工作人員(43歲)仍持續拉扯，立刻上前規勸，將雙方拉開，並通報救護車到場協助，但林男屢勸不聽，執意要繼續動手，警方只好噴灑辣椒水將他制伏，隨後送往醫院醫治。

據了解，林姓街友疑似精神狀況不佳，到街友協會揚言要找人，但目的並不清楚，林姓工作人員向他表示這裡並沒有他要找的人，並請他離開，怎知林男竟一時情緒失控，隨手拿起一旁的菸灰缸朝他攻擊，林員為了自保，也隨手拿起掃把抵制，民眾見此畫面才嚇得趕緊報警。

消防隊員於下午2時許接獲警方通報後，出動2輛救護車到現場支援，林姓男街友眼睛遭辣椒水灼傷，送往台中榮總醫治；林姓工作人員眼睛疑似遭辣椒水波及灼傷，送往中國附醫救治。

警方表示，全案已將林姓街友依現行犯逮捕到案。