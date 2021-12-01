吸不到氧氣...疑似癲癇發作 60歲婦人癱坐北捷車廂求救

台北捷運每日平均有200萬搭乘人次，乘客發生意外如身體不適狀況時常發生，一名年約60歲、推著沒電的代步電動車婦人，日前搭乘捷運車廂時突然無力癱坐地板，不斷嚷嚷「我吸不到氧氣...癲癇發作...」，台北市警察局捷警隊呼籲，若搭乘捷運時有身體不適情形，可按車廂ㄧ內緊急對講機或手機撥打110、119。

捷警隊第四分隊分隊長黃子豐12日下午5時許進行督勤時，在捷運北門站月台候車時，看到一名年約60歲婦人吃力推代步電動車，但車輪卡在列車與月台縫隙，便主動上前協助推進車廂。

沒想到該婦人疑似身體不適，在車輛起步晃動時，突然向後倒地、無力癱坐在地板，捷警即刻上前攙扶避免婦人跌倒後頭部撞傷，此時發現婦人神情惶恐、情緒焦躁，對於任何詢問都沒應答，僅不斷重複，「我吸不到氧氣...我癲癇發作...」。

該黃姓捷警隨即按下緊急對講機求助駕駛員及告知車廂情況，待列車抵達下一站中山站時，捷警即刻與站務人員將婦人抬出車廂，並移至月台層稍作休息、安撫情緒，待其恢復意識確認可自行走動後，協助婦人將電動車充電完畢，並陪同離站。