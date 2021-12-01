吸不到氧氣...疑似癲癇發作 60歲婦人癱坐北捷車廂求救
台北捷運每日平均有200萬搭乘人次，乘客發生意外如身體不適狀況時常發生，一名年約60歲、推著沒電的代步電動車婦人，日前搭乘捷運車廂時突然無力癱坐地板，不斷嚷嚷「我吸不到氧氣...癲癇發作...」，台北市警察局捷警隊呼籲，若搭乘捷運時有身體不適情形，可按車廂ㄧ內緊急對講機或手機撥打110、119。
捷警隊第四分隊分隊長黃子豐12日下午5時許進行督勤時，在捷運北門站月台候車時，看到一名年約60歲婦人吃力推代步電動車，但車輪卡在列車與月台縫隙，便主動上前協助推進車廂。
沒想到該婦人疑似身體不適，在車輛起步晃動時，突然向後倒地、無力癱坐在地板，捷警即刻上前攙扶避免婦人跌倒後頭部撞傷，此時發現婦人神情惶恐、情緒焦躁，對於任何詢問都沒應答，僅不斷重複，「我吸不到氧氣...我癲癇發作...」。
該黃姓捷警隨即按下緊急對講機求助駕駛員及告知車廂情況，待列車抵達下一站中山站時，捷警即刻與站務人員將婦人抬出車廂，並移至月台層稍作休息、安撫情緒，待其恢復意識確認可自行走動後，協助婦人將電動車充電完畢，並陪同離站。
根據統計，捷警隊去年10月至今年10月止，處理站體或車廂跌倒、身體不適等救護案件，總計95件，占捷警為民服務總件數34.4％，其他服務件數則有198件，占655.58％。捷警呼籲，搭捷運時若有身體不適等情況，可向站務人員或保全請求協助、按車廂緊急對講機求助、以手機撥打110、119。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言