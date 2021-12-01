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中警聯手里長助迷途翁返家 經查：他竟失蹤過6次

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第四警分局日前接獲里長來電，表示有名不認識的老翁在轄區內徘徊，氣溫驟降擔心男子安危，請警方到場了解狀況，面對提問，老翁皆答非所問，疑似有失智情形，經查發現，老翁曾被通報失蹤高達6次，此次也已列為失蹤人口2日，且徒步離家5公里遠到南屯，隨即通知家屬接回，才讓老翁平安返家。

台中林姓老翁獨自在南屯徘徊，遭地方里長發現報警，經查發現老翁已被列為失蹤人口2天，且徒步從烏日住家走了5公里迷途到這。圖／翻攝自鎮平里里長廖秀麗臉書
台中林姓老翁獨自在南屯徘徊，遭地方里長發現報警，經查發現老翁已被列為失蹤人口2天，且徒步從烏日住家走了5公里迷途到這。圖／翻攝自鎮平里里長廖秀麗臉書

台中市林姓老翁獨自一人在南屯區鎮和巷週邊徘徊多日，鎮平里里長廖秀麗見他衣著單薄，擔心驟降的氣溫狀況會對他造成危險，於是通報第四警分局，南屯所巡佐張木森、警員王翊馨到場協助。

警員到場後，發現林翁身上並無攜帶任何證件，僅著單薄衣物，面對警方詢問，也僅表示自己是要出來倒垃圾，對於家中住址及電話皆答非所問，決定先將他帶回派出所休息；警員發現他配有愛心手環，隨即透過上面編號查詢資料，聯繫家屬到所裡接回，才發現原來林翁家住在5公里遠外的烏日區，徒步迷途到南屯來，且已被通報為失蹤人口2天。

林翁由於2天沒進食了，在警方及里長提供的麵包及飲用水之下，才慢慢恢復體力；家屬也隨即趕到派出所，既感激又無奈的向警方表示，林翁曾患有失智症，已曾被通報為失蹤人口6次，此次出門倒垃圾未歸，也在第一時間向警方報案，怎知他竟走到南屯區，還失蹤這麼多天，感謝警方幫忙，才讓林男能化險為夷平安歸來。

南屯所所長江松泳所長表示，家有高齡長者或失智患者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配戴名牌等足資證明身分之聯繫方式，多一份關心注意，有效降低走失風險。

警方透過老翁愛心手環上的資料，聯繫家屬接回，經查才發現，老翁疑似有失智情形，已被列為失蹤人口2天，過去也曾有過失蹤紀錄高達6次，所幸此次老翁也是有驚無險。記者劉柏均／翻攝
警方透過老翁愛心手環上的資料，聯繫家屬接回，經查才發現，老翁疑似有失智情形，已被列為失蹤人口2天，過去也曾有過失蹤紀錄高達6次，所幸此次老翁也是有驚無險。記者劉柏均／翻攝

失蹤 失智症

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