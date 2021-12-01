快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

深夜搓牌聲擾鄰 桃園4人聚賭辯「預防癡呆」警傻眼

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一處鐵皮屋近日深夜常傳出麻將聲，讓周圍住戶不堪其擾，昨天晚上報案檢舉；警方到場後發現在場4人正忙著收拾賭資、器具，被逮還辯稱是「預防老人癡呆」，詢後將曾姓女負責人依賭博罪嫌送辦，其餘3人則依社維法裁罰。

桃園警分局指出，景福派出所昨天晚上11時25分接獲民眾檢舉，稱福昌路上一處鐵皮屋傳出打麻將的聲音，嚴重擾亂社區安寧，於是派員前往查看。

所長吳政哲率隊抵達現場，見鐵皮屋大門深鎖，敲門許久均無人應，湊近一聽，屋內傳出陣陣吵雜聲，便撥開門旁窗戶往內一看，發現眾人正在匆忙收拾物品，便立刻出言表示制止並要求開門。

屋內2男2女（56至58歲）當時還在收賭資，但已經被警方目睹，眼見實在藏不住，只好開門讓員警入內；警方在現場查獲抽頭金、賭資及麻將、骰子等賭具，其中一名男子還辯稱打牌只是消遣，「老人家要預防癡呆」，讓員警聽了好傻眼。

警方調查，這處住家是曾姓女子（58歲）承租，過去曾多次被民眾檢舉深夜傳出麻將聲，但前幾次員警到場時都已收拾完畢，這次眾人當場被逮只好認栽，詢後依賭博罪嫌將曾姓女子移送偵辦，3名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

曾女等4人深夜打牌擾鄰，聚賭情事因而曝光。記者楊湛華／翻攝
曾女等4人深夜打牌擾鄰，聚賭情事因而曝光。記者楊湛華／翻攝
曾女等4人深夜打牌擾鄰，聚賭情事因而曝光。記者楊湛華／翻攝
曾女等4人深夜打牌擾鄰，聚賭情事因而曝光。記者楊湛華／翻攝

麻將 桃園 賭博

延伸閱讀

桃園9歲男童溺斃釣魚池 夫妻幫朋友顧小孩有過失遭起訴

桃園大溪花彩節閉幕不閉園 5日前一樣賞花美拍

港媒：周焯華跨境經營網賭 年吸陸資兆元

影／不滿又不爽工人指揮交通 桃園惡煞台中打人警全逮

相關新聞

小吃攤油鍋冒火...老闆徒手抱「火鍋」網笑：練鐵砂掌

宜蘭市泰山路一家小吃攤昨天下午油鍋大冒火光，火勢一發不可收拾，老闆情急之下，竟然徒手把著了火的鍋子搬離，導致雙手被灼傷，...

影／不滿又不爽工人指揮交通 桃園惡煞台中打人警全逮

台中市近來治安糾紛不斷，上月29日北區忠明路又發生一起工人指揮交通，引發行經該路段的駕駛不滿，車內駕駛、乘客等5人下車理...

台中客運直撞停紅燈大貨車 嚇壞乘客「根本沒煞車」

台中市欒姓男子昨晚駕駛台中客運搭載一名乘客，行經西屯區五權西路、工業區22路時，公車直接衝撞在路口停等紅燈的大貨車，造成...

魚飼料貨車栽進魚塭 駕駛：差點跟著進去餵魚

高雄市一名陳姓營業大貨車駕駛載著滿滿的魚飼料，行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑似因不熟悉路況及地形，大貨車不慎往後...

中警昨晚抓酒駕 4小時績效「掛蛋」警因這理由開心

近日氣溫下降，不少民眾選擇食用麻油雞、薑母鴨的食品當宵夜，台中市第二警分局也在這一周規勤務到店家宣導，另外規畫酒駕路檢的...

基進黨台南公投布條遭毀損 南警：積極偵辦

台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損 南警:積極偵辦。市警五分局今天說，警方已依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。