深夜搓牌聲擾鄰 桃園4人聚賭辯「預防癡呆」警傻眼

桃園市一處鐵皮屋近日深夜常傳出麻將聲，讓周圍住戶不堪其擾，昨天晚上報案檢舉；警方到場後發現在場4人正忙著收拾賭資、器具，被逮還辯稱是「預防老人癡呆」，詢後將曾姓女負責人依賭博罪嫌送辦，其餘3人則依社維法裁罰。

桃園警分局指出，景福派出所昨天晚上11時25分接獲民眾檢舉，稱福昌路上一處鐵皮屋傳出打麻將的聲音，嚴重擾亂社區安寧，於是派員前往查看。

所長吳政哲率隊抵達現場，見鐵皮屋大門深鎖，敲門許久均無人應，湊近一聽，屋內傳出陣陣吵雜聲，便撥開門旁窗戶往內一看，發現眾人正在匆忙收拾物品，便立刻出言表示制止並要求開門。

屋內2男2女（56至58歲）當時還在收賭資，但已經被警方目睹，眼見實在藏不住，只好開門讓員警入內；警方在現場查獲抽頭金、賭資及麻將、骰子等賭具，其中一名男子還辯稱打牌只是消遣，「老人家要預防癡呆」，讓員警聽了好傻眼。