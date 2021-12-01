魚飼料貨車栽進魚塭 駕駛：差點跟著進去餵魚

高雄市一名陳姓營業大貨車駕駛載著滿滿的魚飼料，行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑似因不熟悉路況及地形，大貨車不慎往後滑進路邊溝渠，陳男一時緊張又怕下車會造成整車滑進魚塭，不敢下車只能報警求助，在員警及居民協助下脫困，陳男慶幸表示，差點一起進去餵魚。

據了解，41歲陳男11月25日下午3時許駕車準備將魚飼料載往彌陀區南安農會附近工寮卸載，疑因過去常走的路段正在施工，陳男改走魚塭旁的產業道路，但沒注意到路面太窄，一個操作不慎車子整台往後陷進路邊溝渠，車上載的魚飼料散落一地。

陳男擔心下車動作太大，會讓整台車滾進去魚塭內，陳男不敢下車，坐在駕駛座內撥打報案電話，岡山警分局員警獲報到場，先與附近居民一起搭起人橋，將陳男引導到安全地方休息。

陳男身上有些微擦傷無大礙，警方到場時有點受到驚嚇，稍微緩過來後，開玩笑表示，幸虧警方及時趕到協助，不然就得跟魚飼料一起下水餵魚了。