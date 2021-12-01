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魚飼料貨車栽進魚塭 駕駛：差點跟著進去餵魚

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名陳姓營業大貨車駕駛載著滿滿的魚飼料，行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑似因不熟悉路況及地形，大貨車不慎往後滑進路邊溝渠，陳男一時緊張又怕下車會造成整車滑進魚塭，不敢下車只能報警求助，在員警及居民協助下脫困，陳男慶幸表示，差點一起進去餵魚。

據了解，41歲陳男11月25日下午3時許駕車準備將魚飼料載往彌陀區南安農會附近工寮卸載，疑因過去常走的路段正在施工，陳男改走魚塭旁的產業道路，但沒注意到路面太窄，一個操作不慎車子整台往後陷進路邊溝渠，車上載的魚飼料散落一地。

陳男擔心下車動作太大，會讓整台車滾進去魚塭內，陳男不敢下車，坐在駕駛座內撥打報案電話，岡山警分局員警獲報到場，先與附近居民一起搭起人橋，將陳男引導到安全地方休息。

陳男身上有些微擦傷無大礙，警方到場時有點受到驚嚇，稍微緩過來後，開玩笑表示，幸虧警方及時趕到協助，不然就得跟魚飼料一起下水餵魚了。

員警及民眾後續再以人龍接力方式將車斗上的魚飼料一包包運下車，等車身減輕重量，最後以吊車將大貨車從溝渠中吊回路面，員警確認排除現場後，轉報相關單位進行後續修繕。岡山警分局表示，幸好道路兩側魚塭正在休池，否則後果不堪設想。

高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名陳姓男子駕駛營業大貨車行經彌陀區南安農會旁的魚塭產業道路，疑因不熟悉路況，貨車不慎陷落路邊溝渠。記者陳玫伶／翻攝

岡山 農會

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