近日氣溫下降，不少民眾選擇食用麻油雞、薑母鴨的食品當宵夜，台中市第二警分局也在這一周規勤務到店家宣導，另外規畫酒駕路檢的取締勤務，昨晚二分局在轄區安排酒駕路檢，在4小時的勤務，公共危險績效「掛蛋」，比較少見，不過分局認為「這是好事，代表市民越來越守法了」，取締酒駕只是遏阻酒駕歪風的一種方式，沒有績效代表不守法的違法者越來越少，顯示警方取締、宣導雙管齊下的作法，具有效果。

二分局表示，昨天晚上8點到凌晨零點，在北區精武路、復興路規劃4小時的取締酒駕勤務，不過勤務結束後，並沒有查緝到公共危險的案件，若以今年分局查緝700多件公共危險案件計算，平均每天都有一至兩件的公共危險案件，而昨晚封閉路檢，沒有取締到績效，算是少見，也代表民眾越來越守法，把喝酒不開車的概念深化到日常作息中。

台中市第二警分局表示，國人對於酒駕深惡痛絕，而防制酒駕一直是警方的重點工作，而今年迄今，分局已查獲700餘件的公共危險案件，不論是封閉式路檢，或是警員主動式攔查查獲，而近日因為氣溫下降，不少民眾會選擇晚上與親友聚餐，食用摻有酒精的麻油雞、薑母鴨進補，分局從上周就展開宣導作業，提醒消費者、業者，對於酒駕不能有僥倖心態。

第二警分局指出，除了警員向店家、消費者宣導防制酒駕的相關觀念之外，也會協助店家建立酒後代駕及計程車接送名冊，以確保民眾歡樂聚餐以外也能夠安心到家，另外除了柔性宣導之外，也有剛性的取締酒駕勤務，除了易酒駕的路、時段規劃專案勤務，還有不定時、不定點的區域巡查做加強。

第二警分局長陳家銘說，民眾對於酒後不駕車已是社會共識，但有可能疏忽「隔日醉」的情形，隔夜宿醉及時食用含酒精料理也會造成的酒駕是容易輕忽的部分，提醒民眾酒後三巡一定要經過充分的休息及多補充水分，才能避免宿醉駕車的情形，警方會加強執法守護民眾安全回家的路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康