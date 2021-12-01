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小吃攤油鍋冒火...老闆徒手抱「火鍋」網笑：練鐵砂掌

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市泰山路一家小吃攤昨天下午油鍋大冒火光，火勢一發不可收拾，老闆情急之下，竟然徒手把著了火的鍋子搬離，導致雙手被灼傷，所幸未釀成更大災害，網友大讚老闆機警，笑說「下次別練鐵砂掌了」。

宜蘭市這家小吃攤一樓起火，火勢燒得相當快，幾乎被燒光。圖／消防局提供
宜蘭市這家小吃攤一樓起火，火勢燒得相當快，幾乎被燒光。圖／消防局提供

泰山路來往車輛多，位於大馬路旁的大腸包小腸店家昨天下午突然傳出火災，火勢濃煙相當猛烈，嚇壞行車路人，還有人看到拍照貼上臉書，提醒民眾不要靠近危險區域。

消防人員獲報到場後迅速滅火，攤商老闆被油鍋灼傷就醫，由於大火波及鄰宅，部分民眾吸入濃煙送醫。

據了解，小吃攤屬於二層樓的RC建築，火勢燒得相當快，一樓幾乎全部被燒光。侯姓老闆表示，當時他正在熱油鍋，轉身去烤香腸，背對著油鍋沒有留意，直到感覺身後溫度過高，一轉身看油鍋已經冒火了，他急情之下管不了太多，直接用雙手把鍋子搬離開，造成雙手灼傷，開店這麼多年來第一次發生這種事，嚇得直呼以後不敢開店了。

著火油鍋迅速被搬離，火勢未擴大沒有傷亡。網友大讚老闆「機警，反應快」、「不幸中的大幸」；也有人留言老闆，「火鍋耶」、「下次別練鐵砂掌了」。縣消防局表示，民眾遇到油鍋著火時，應該拿鍋蓋蓋上，並關掉火源，提醒千萬別拿提水滅火，會助長火勢燒更旺，情況更糟。

宜蘭市泰山路一家小吃攤油鍋冒火，縣消防局到場迅速撲滅火勢，過程中老闆徒手抱離著火的鍋子，導致雙手嚴重灼傷。圖／消防局提供
宜蘭市泰山路一家小吃攤油鍋冒火，縣消防局到場迅速撲滅火勢，過程中老闆徒手抱離著火的鍋子，導致雙手嚴重灼傷。圖／消防局提供
宜蘭市泰山路一家小吃攤油鍋冒火，縣消防局到場迅速撲滅火勢，過程中老闆徒手抱離著火的鍋子，導致雙手嚴重灼傷。圖／消防局提供
宜蘭市泰山路一家小吃攤油鍋冒火，縣消防局到場迅速撲滅火勢，過程中老闆徒手抱離著火的鍋子，導致雙手嚴重灼傷。圖／消防局提供

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