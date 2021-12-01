基進黨台南公投布條遭毀損 南警：積極偵辦

台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損 南警:積極偵辦。市警五分局今天說，警方已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。

台灣基進台南黨部志工，11月30日發現懸掛在北區店門口的帆布，宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，顯然是反對方人士惡意作為。

市警五分局說，轄區北門派出所已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。