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基進黨台南公投布條遭毀損 南警：積極偵辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損 南警:積極偵辦。市警五分局今天說，警方已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。

台灣基進台南黨部志工，11月30日發現懸掛在北區店門口的帆布，宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，顯然是反對方人士惡意作為。

市警五分局說，轄區北門派出所已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。

警方說，除將持續加強巡邏維護安全，分局長接獲通報立即到場指揮偵辦。呼籲民眾保持理性，尊重多元意見表達。

台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損，已報警法辦。圖／台灣基進台南黨部提供
台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損，已報警法辦。圖／台灣基進台南黨部提供

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