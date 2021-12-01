聽新聞
test
0:00 / 0:00
基進黨台南公投布條遭毀損 南警：積極偵辦
台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損 南警:積極偵辦。市警五分局今天說，警方已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。
台灣基進台南黨部志工，11月30日發現懸掛在北區店門口的帆布，宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，顯然是反對方人士惡意作為。
市警五分局說，轄區北門派出所已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。
警方說，除將持續加強巡邏維護安全，分局長接獲通報立即到場指揮偵辦。呼籲民眾保持理性，尊重多元意見表達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言