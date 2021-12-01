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試營運期間 屏東市國民運動中心游泳池烤箱突起火

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。

屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供

屏東縣消防局今天上午10點06分接獲報案，屏東消防分隊對面的屏東市國民運動中心內的游泳池附近發生火警，到場了解，疑游泳池烤箱電熱棒溫度過高引發火災，現場有冒出燒焦氣味，好在沒有人受傷，火勢隨即撲滅。

屏東市國民運動中心游泳池及部份運動場館整修完成即全面營運，新接手的營運廠商在11月27日至12月3日試營運，

12月4日開幕，試營運期間上午10點開始營業，開放游泳池及球場等設施免費供民眾體驗7天，未料還在試營運期間發生火警。

屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。記者劉星君／攝影
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。記者劉星君／攝影
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。記者劉星君／攝影
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。記者劉星君／攝影
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供
屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供

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