試營運期間 屏東市國民運動中心游泳池烤箱突起火

屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。

屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到場後，趕緊撲滅火勢，疏散泳客，幸無人受傷，起火原因仍待消防局調查。圖／讀者提供

屏東縣消防局今天上午10點06分接獲報案，屏東消防分隊對面的屏東市國民運動中心內的游泳池附近發生火警，到場了解，疑游泳池烤箱電熱棒溫度過高引發火災，現場有冒出燒焦氣味，好在沒有人受傷，火勢隨即撲滅。

屏東市國民運動中心游泳池及部份運動場館整修完成即全面營運，新接手的營運廠商在11月27日至12月3日試營運，