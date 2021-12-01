快訊

還原恐怖一夜！高嘉瑜落淚：被拖行、暴打「自己快死了」

警持拘票逮林秉樞 飯店房內赫見一名小12歲女友人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非爆炸！後備：海龍鋼瓶氣筏失效撞傷人 天山坑道封存意外

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

後備指揮部位於秀朗橋頭的天山坑道今天進行整理封存，因坑道內海龍鋼瓶氣筏失效，工人在移置處理時，造成鋼瓶傾倒撞傷人員，傷者已分送雙和與慈濟醫院救治。

國防部後備指揮部所屬位北部地區後備指揮部後側山林內，原有一處屬於地下坑道形式的「天山指揮所」，經地方政府公告不具文資價值後，後備指揮部發布公告，將坑道外地上物進行拆除，並封存坑道。

北區後備主任王瑞賢表示，此案並非「爆炸」，而是滅火的海龍鋼瓶氣筏失效，工人今進入坑道移置處理時，氣體噴出造成鋼瓶傾倒撞傷人員，傷者已分送雙和與慈濟醫院救治。

國防部後備指揮部稍晚進一步表示，所屬北部地區後備指揮部景平營區因執行坑道封除作業，於本日執行舊海龍消防鋼瓶遷出作業時，發生鋼瓶噴頭鬆脫氣體外洩，造成五人受傷，其中四人輕微擦傷、一員膝蓋開放性撕裂傷，五人均已送醫治療，無生命危險。

後備指揮部表示，將深入檢討事件發生原因，並做好傷員照護，後續移除作業將先行評估執行能力或委商處理，此案將援引為例，以確保人員及工程施作安全。

位於新北市中和區秀朗橋頭的北部地區後備指揮部，位置扼控進入台北市的要道。圖／取自GOOGLE EARTH
位於新北市中和區秀朗橋頭的北部地區後備指揮部，位置扼控進入台北市的要道。圖／取自GOOGLE EARTH

慈濟 爆炸 國防部

延伸閱讀

新北北部地區後備指揮部驚傳鋼瓶爆炸 5軍人受傷送醫

花蓮慈濟推乳癌篩檢AI軟體 準確率可達9成

金酒推儲酒銀行 長江酒窖限量60罈原漿酒賣一罈少一罈

錯過一罈少一罈！金門酒廠首創包罈制 208萬元起買得到

相關新聞

非爆炸！後備：海龍鋼瓶氣筏失效撞傷人 天山坑道封存意外

後備指揮部位於秀朗橋頭的天山坑道今天進行整理封存，因坑道內海龍鋼瓶氣筏失效，工人在移置處理時，造成鋼瓶傾倒撞傷人員，傷者...

小吃攤油鍋冒火...老闆徒手抱「火鍋」網笑：練鐵砂掌

宜蘭市泰山路一家小吃攤昨天下午油鍋大冒火光，火勢一發不可收拾，老闆情急之下，竟然徒手把著了火的鍋子搬離，導致雙手被灼傷，...

影／不滿又不爽工人指揮交通 桃園惡煞台中打人警全逮

台中市近來治安糾紛不斷，上月29日北區忠明路又發生一起工人指揮交通，引發行經該路段的駕駛不滿，車內駕駛、乘客等5人下車理...

台中客運直撞停紅燈大貨車 嚇壞乘客「根本沒煞車」

台中市欒姓男子昨晚駕駛台中客運搭載一名乘客，行經西屯區五權西路、工業區22路時，公車直接衝撞在路口停等紅燈的大貨車，造成...

基進黨台南公投布條遭毀損 南警：積極偵辦

台灣基進台南黨部志工，發現懸掛在北區店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭人毀損 南警:積極偵辦。市警五分局今天說，警方已依...

試營運期間 屏東市國民運動中心游泳池烤箱突起火

屏東市公所委外經營屏東市國民運動中心近期在試營運階段，未料今天上午10點多，游泳池烤箱烘爐疑溫度過高發生火災，警消獲報到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。