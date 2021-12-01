非爆炸！後備：海龍鋼瓶氣筏失效撞傷人 天山坑道封存意外

後備指揮部位於秀朗橋頭的天山坑道今天進行整理封存，因坑道內海龍鋼瓶氣筏失效，工人在移置處理時，造成鋼瓶傾倒撞傷人員，傷者已分送雙和與慈濟醫院救治。

國防部後備指揮部所屬位北部地區後備指揮部後側山林內，原有一處屬於地下坑道形式的「天山指揮所」，經地方政府公告不具文資價值後，後備指揮部發布公告，將坑道外地上物進行拆除，並封存坑道。

北區後備主任王瑞賢表示，此案並非「爆炸」，而是滅火的海龍鋼瓶氣筏失效，工人今進入坑道移置處理時，氣體噴出造成鋼瓶傾倒撞傷人員，傷者已分送雙和與慈濟醫院救治。

國防部後備指揮部稍晚進一步表示，所屬北部地區後備指揮部景平營區因執行坑道封除作業，於本日執行舊海龍消防鋼瓶遷出作業時，發生鋼瓶噴頭鬆脫氣體外洩，造成五人受傷，其中四人輕微擦傷、一員膝蓋開放性撕裂傷，五人均已送醫治療，無生命危險。

後備指揮部表示，將深入檢討事件發生原因，並做好傷員照護，後續移除作業將先行評估執行能力或委商處理，此案將援引為例，以確保人員及工程施作安全。