影／不滿又不爽工人指揮交通 桃園惡煞台中打人警全逮

台中市近來治安糾紛不斷，上月29日北區忠明路又發生一起工人指揮交通，引發行經該路段的駕駛不滿，車內駕駛、乘客等5人下車理論，除了辱罵三字經之外，還持工地的安全帽、交通錐攻擊工人，「再囂張找人打你」，警方到場時，因被害人已離開，加上無證人指證，警方抄錄資料後讓沈姓男子等5名涉案人離開，但昨天有媒體接獲爆料後，警方北上桃園抓人，依法查處。

台中市北區忠明路上月底有工地工人指揮交通時，引發桃園市沈姓男子等5人不滿，下車理論，還持交通錐、安全帽攻擊。圖／讀者提供

昨天有媒體接獲爆料，北區忠明路、忠明二街有打人糾紛，有人被歹徒持安全帽、交通錐攻擊，都被行車記錄器拍攝下來，不過媒體詢問警方時，第二警分局回應，僅有抄錄資料就讓涉案人離開。

第二警分局澄清，一開始民眾報案是「吵架糾紛」，兩名警員在2分鐘內趕抵現場時，已無糾紛，但警員仍留下在場形跡可疑沈姓男子（41歲）、林姓男子（19歲）、沈姓男子（18歲）、游姓少年、許姓少年，並抄錄資料，不過5人都辯稱，只是到工地找人。

警方再詢問現場工地主任，該工地主任稱沒有看到案發經過，也不知有吵架糾紛，5人只是到場找人，不過該名工人已搭乘計程車離開，因現場已無犯行，也無證人指證，警方先讓5人離開，不過有媒體接獲民眾有丟擲安全帽、交通錐的影片之後，認為有涉聚眾鬥毆罪，因此昨晚北上桃園，將涉案5名男子帶回。

據查，桃園市沈姓男子等5人在29日下午3時許，開車行經台中市的案發地點時，因為該處正在施工，縮減車道，並由被害的游姓工人（59歲）指揮交通，沈等人不滿工人的指揮，雙方先互嗆之後，沈等5人將車輛停在工地前方後，下車理論，除了辱罵三字經之外，還嗆工人「再囂張改天再找人來打」，並持工地的安全帽、交通錐攻擊工人。

警方昨晚將涉案5人帶回後，並通知被害的工人到警局製作筆錄，但被害工人不願提出傷害告訴，全案在今天警詢後，將依恐嚇、聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。