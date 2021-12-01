台中客運直撞停紅燈大貨車 嚇壞乘客「根本沒煞車」

台中市欒姓男子昨晚駕駛台中客運搭載一名乘客，行經西屯區五權西路、工業區22路時，公車直接衝撞在路口停等紅燈的大貨車，造成公車的擋風玻璃碎裂，欒與車內陳姓乘客受傷送醫，因陳僅受輕傷透露，當時欒不知何原因，沒看到前方有車等紅燈，「根本沒煞車」，就直接撞上，欒與大貨車司機都無酒駕，詳細肇事原因待查。

台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供

據查，昨天晚間10時許，欒姓男子（52歲）駕駛台中客運公車行經五權西路、工業區22路時，詹姓男子（61歲）駕駛的大貨車正在西屯區五權西路外側車道，往工業區22路方向的路口停等紅燈，欒行經案發路口時，疑未注意到車前狀況，直接撞上大貨車的車尾，公車的擋風玻璃也全部碎裂。

兩車碰撞時，公車內還有一名陳姓乘客（66歲），也因衝擊導致胸部撞上前方椅背，警、消到場時，欒因頭部、肢體有擦挫傷、撕裂傷，被送醫治療，受到輕傷的陳姓乘客則證稱，當時公車沒有煞車，就直接撞上等紅燈的大貨車。