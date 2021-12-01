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台中客運直撞停紅燈大貨車 嚇壞乘客「根本沒煞車」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市欒姓男子昨晚駕駛台中客運搭載一名乘客，行經西屯區五權西路、工業區22路時，公車直接衝撞在路口停等紅燈的大貨車，造成公車的擋風玻璃碎裂，欒與車內陳姓乘客受傷送醫，因陳僅受輕傷透露，當時欒不知何原因，沒看到前方有車等紅燈，「根本沒煞車」，就直接撞上，欒與大貨車司機都無酒駕，詳細肇事原因待查。

台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供

據查，昨天晚間10時許，欒姓男子（52歲）駕駛台中客運公車行經五權西路、工業區22路時，詹姓男子（61歲）駕駛的大貨車正在西屯區五權西路外側車道，往工業區22路方向的路口停等紅燈，欒行經案發路口時，疑未注意到車前狀況，直接撞上大貨車的車尾，公車的擋風玻璃也全部碎裂。

兩車碰撞時，公車內還有一名陳姓乘客（66歲），也因衝擊導致胸部撞上前方椅背，警、消到場時，欒因頭部、肢體有擦挫傷、撕裂傷，被送醫治療，受到輕傷的陳姓乘客則證稱，當時公車沒有煞車，就直接撞上等紅燈的大貨車。

第六警分局交通分隊調查，雙方駕駛都無酒駕，該處無路口監視器，將調閱公車的行車記錄器、詢問肇事的欒姓司機，以釐清案發經過，初判肇事原因為未注意車前狀況，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中客運公車昨晚10時許行經西屯區五權西路、工業區22路時，撞上停等紅燈的大貨車，釀2人受傷。圖／讀者提供

公車 擋風玻璃

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