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高雄街頭深夜3車擦撞 1車搜出刀棍車主辯「防身」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市蔡姓男子（20歲）開車載著蔡姓（18歲） 、董姓（19歲）友人，昨深夜11時許行經覺民路800號前疑因過彎失控，撞到對向灰色轎車、黑色休旅車，蔡姓駕駛大腿骨折，右前座的蔡男輕傷，兩人送往高醫；警方到場後，在蔡男車內發現鋁製球棒、西瓜刀、2根木棍，傳喚郭姓車主到案，郭男坦承棍棒是「防身」使用，全案詢問後，依社會秩序維護法將郭男、蔡男送辦。

蔡男駕駛的轎車車頭幾乎全毀，車上還被搜出鋁棒、西瓜刀。圖/讀者提供
蔡男駕駛的轎車車頭幾乎全毀，車上還被搜出鋁棒、西瓜刀。圖/讀者提供

警方調查，蔡男做晚間向郭姓友人借車，載著2名友人出遊，深夜行經覺民路800號前，疑因車速過快失控，撞到對向的兩輛轎車，蔡男轎車車頭幾乎全毀，一度受困車內，被救出後左膝蓋開放性骨折、意識清楚，另名右前座的友人手腕疼痛、肢體擦傷，被送往高醫救治，至於董男因傷勢較輕未送醫。

警方獲報後到場，搜索車輛時在後車廂發現有2根木棒、1支鋁製球棒及1把西瓜刀，隨即將郭姓車主帶回派出所釐清，郭男坦承棍棒是他放在車上「防身」，但已經放置很久。

由於先前暴力事件頻傳，警方詢問後，將郭男、蔡姓駕駛將依違反社會秩序維護法移送法院裁處，並將西瓜刀、鋁棒沒收，另外查出蔡姓駕駛沒有汽車駕照，依法開單舉發。

蔡男駕駛的轎車車頭幾乎全毀。圖/讀者提供
蔡男駕駛的轎車車頭幾乎全毀。圖/讀者提供
蔡男駕駛的轎車車頭幾乎全毀。圖/讀者提供
蔡男駕駛的轎車車頭幾乎全毀。圖/讀者提供

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