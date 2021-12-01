快訊

南韓疫情大反彈！確診數「首破5000例大關」創歷史紀錄

地獄來的學生們？南韓校園暴力養出「復仇商機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可憐浪浪遭打爆眼球 動物救援小組懸賞5萬緝凶

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄岡山區大莊路靠近阿公店溪荒地被發現一隻流浪犬遭打爆眼球，台灣動物緊急救援小組昨天獲報前往營救，救援人員冒險使用繩索垂降，下河床的陡坡接力將傷犬救出，但發現這隻浪浪傷勢嚴重，左眼球恐將摘除，今天宣布懸賞5萬元緝凶，將虐狗者繩之以法。

台灣動物緊急救援小組表示，虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反「動物保護法」的行為，呼籲民眾尊重生命，也希望附近居民提供線索，協助揪出虐狗者。

救援小組昨天獲報，岡山大莊路靠近阿公店溪的鄉道近日出現一隻白色流浪犬，疑被人以棍棒追打，左眼球爆裂，血流滿面；小組大隊長倪兆成率志工及獸醫師趕往現場，以麻醉吹箭營救；傷犬中箭後竄入草叢，跑到阿公店溪河道，倒臥乾涸河床上，小組人員綁上安全繩，冒險垂降到河床陡坡，才將牠救出送醫。

初步檢傷，這隻流浪犬約4歲，左眼球凸出，大量出血，傷勢嚴重，恐需摘除眼球，腳部也有受傷。志工們看到牠血流滿面的模樣，十分心疼。

救援小組發言人倪京台今天宣布懸賞5萬元緝兇，並沈重呼籲「不喜歡浪浪，也請不要傷害牠們」。

台灣動物緊急救援小組獲報白色流浪犬被打爆眼球，由大隊長倪兆成（見圖）帶隊前往營救。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組獲報白色流浪犬被打爆眼球，由大隊長倪兆成（見圖）帶隊前往營救。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組獲報白色流浪犬被打爆眼球，由大隊長倪兆成（見圖）帶隊前往營救。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組獲報白色流浪犬被打爆眼球，由大隊長倪兆成（見圖）帶隊前往營救。圖／台灣動物緊急救援小組提供

流浪犬 獸醫師 虐狗

延伸閱讀

法國國會首次通過挺台決議 民進黨：台法友好絕非偶然

金管會轄下證券期貨機構 成立小組應變資安事件

吳釗燮宴請波海三國議員團 稱有朋千里來支持非常可貴

影／立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇 率團抵台訪問

相關新聞

聯結車翻覆在苗栗西湖鄉池塘 車內1人疑溺斃

一輛聯結車今天晚上8點被發現四腳朝天，倒覆在苗栗縣西湖鄉二湖村山區產業道路旁池塘，駕駛艙浸泡在水中，警消據報救出車內疑似...

敲開水管瞬間 工人遭吸入身亡

台灣自來水公司昨天在台中市進行設備改善工程，停水四十七小時，委外包商在潭子區施工時，疑未做好安全評估，曾姓工人敲擊水管切...

東南水泥拆舊廠 噴霧塔從天降砸死工人

高雄東南水泥楠梓舊廠昨天進行拆除工程，四十二歲翁姓工人駕駛破碎機鑽動水泥塔柱面時，震動導致上方約百公噸噴霧塔倒塌，當場將...

龍德造船廠船艙焊接 工人吸入氬氣一死

宜蘭蘇澳鎮龍德造船廠二名工人昨天上午在船艙進行焊接作業，其中一人疑吸入大量氬氣暈倒，救出送醫不治，另一工人要上前搶救也不...

高雄老戲院拆除不平靜今年第4次出事 市府施鐵腕

拆除中的高雄市今日戲院舊址建築，今晚施工架及圍籬傾倒，路過民眾險被壓傷，這已是這棟建築今年第4度建物出狀況。副市長林欽榮...

可憐浪浪遭打爆眼球 動物救援小組懸賞5萬緝凶

高雄岡山區大莊路靠近阿公店溪荒地被發現一隻流浪犬遭打爆眼球，台灣動物緊急救援小組昨天獲報前往營救，救援人員冒險使用繩索垂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。