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可憐浪浪遭打爆眼球 動物救援小組懸賞5萬緝凶
高雄岡山區大莊路靠近阿公店溪荒地被發現一隻流浪犬遭打爆眼球，台灣動物緊急救援小組昨天獲報前往營救，救援人員冒險使用繩索垂降，下河床的陡坡接力將傷犬救出，但發現這隻浪浪傷勢嚴重，左眼球恐將摘除，今天宣布懸賞5萬元緝凶，將虐狗者繩之以法。
台灣動物緊急救援小組表示，虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反「動物保護法」的行為，呼籲民眾尊重生命，也希望附近居民提供線索，協助揪出虐狗者。
救援小組昨天獲報，岡山大莊路靠近阿公店溪的鄉道近日出現一隻白色流浪犬，疑被人以棍棒追打，左眼球爆裂，血流滿面；小組大隊長倪兆成率志工及獸醫師趕往現場，以麻醉吹箭營救；傷犬中箭後竄入草叢，跑到阿公店溪河道，倒臥乾涸河床上，小組人員綁上安全繩，冒險垂降到河床陡坡，才將牠救出送醫。
初步檢傷，這隻流浪犬約4歲，左眼球凸出，大量出血，傷勢嚴重，恐需摘除眼球，腳部也有受傷。志工們看到牠血流滿面的模樣，十分心疼。
救援小組發言人倪京台今天宣布懸賞5萬元緝兇，並沈重呼籲「不喜歡浪浪，也請不要傷害牠們」。
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