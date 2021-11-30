高雄老戲院拆除不平靜今年第4次出事 市府施鐵腕

拆除中的高雄市今日戲院舊址建築，今晚施工架及圍籬傾倒，路過民眾險被壓傷，這已是這棟建築今年第4度建物出狀況。副市長林欽榮說，第一時間已要求工地立即停工，處營造廠30萬元，拆除廠商奕翔營造移送營造業審議委員會審議處分，將依營造業法祭出重罰停業一年處分，營造廠、建築師已涉犯公共危險罪嫌，將依法究辦。市府強調，公眾安全不能有一絲輕忽，施鐵腕要廠商記取教訓和警惕。

今日戲院舊址在高雄市新興區八德路與同愛街口，今年1月、6月及8月曾發生建物倒塌，事故都在戲院靠同愛街35巷側，高雄市政府要求拆除，今晚拆除戲院舊址的施工架及圍籬崩塌，圍籬也應聲倒地下，封阻同愛街35巷交通，幸好無人傷亡。

市府表示，同愛街側施工架因側風較大，造成施工架及圍籬傾倒，工務局接獲通報後，立即派員至現場勘查，現場無人員傷亡，因施工架傾倒造成民宅出入受阻，要求營造廠今晚必須將傾倒的施工鷹架扶正。

工務局建管處指出，此案違反建築法第84條規定，現場令工地立即停工，依第89條規定處罰營造廠最高罰鍰新台幣30萬元。現場施工作業嚴重造成公共危險，涉及違反營造業法第26條規定，建管處另將拆除廠商奕翔營造有限公司移送營造業審議委員會審議處分，將依營造業法第56條第1項規定予以重罰停業1年處分。