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聯結車翻覆在苗栗西湖鄉池塘 車內1人疑溺斃
一輛聯結車今天晚上8點被發現四腳朝天，倒覆在苗栗縣西湖鄉二湖村山區產業道路旁池塘，駕駛艙浸泡在水中，警消據報救出車內疑似溺水失去呼吸心跳的吳姓男子（29歲），送醫延至晚上10點半宣告不治，全案由警方進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天晚上8點左右接獲報案，一輛聯結車倒覆在西湖鄉二湖村山區產業道路旁池塘，第四大隊西湖分隊及第二大隊後龍分隊10人趕往搜救，晚上8點50分左右在駕駛艙內發現吳男，已失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術。
警消人員在池塘擴大搜索，並沒有發現其他人員，警方初步調查，產業道路靠池塘邊路面坍陷一大片，懷疑夜間視線不良，聯結車通過時輪胎陷入坑洞，車身因此傾斜失去重心，倒覆在池塘中，吳男逃生不及溺斃，明天將報請檢察官相驗，進一步釐清原因。
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