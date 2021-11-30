聯結車翻覆在苗栗西湖鄉池塘 車內1人疑溺斃

一輛聯結車今天晚上8點被發現四腳朝天，倒覆在苗栗縣西湖鄉二湖村山區產業道路旁池塘，駕駛艙浸泡在水中，警消據報救出車內疑似溺水失去呼吸心跳的吳姓男子（29歲），送醫延至晚上10點半宣告不治，全案由警方進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天晚上8點左右接獲報案，一輛聯結車倒覆在西湖鄉二湖村山區產業道路旁池塘，第四大隊西湖分隊及第二大隊後龍分隊10人趕往搜救，晚上8點50分左右在駕駛艙內發現吳男，已失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術。