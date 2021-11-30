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台中防疫旅館傳火警 疑隔離房客蓄意縱火釀禍

聯合報 / 記者陳宏睿劉柏均／台中即時報導

台中市中區公園路一間防疫旅館在今晚8時許傳出火警，警、消獲報到場布水線滅火，火勢順利在8分鐘撲滅，據調查，起火點是在防疫旅館的6樓的一間房間內，住在房間裡的盧姓房客，還以行李、房內家具阻擋消防人員救災，且警、消進入房內時，盧精神狀況不穩，不斷鬼吼鬼叫，懷疑火勢是人為的可能性高，已將全案由火調科後續調查。

台中市消防局在今天晚間8時許獲報，中區公園路的一家防疫旅館傳出火警，中區等多個消防分隊前往滅火，經旅館業者反映，火災警報器作動的房間是位於6樓的703室，房間住的是27日晚上才從土耳其返台的30歲盧姓男子，盧目前正在隔離中。

警、消前往房間時，以備用鑰匙開啟房門，沒想到房門卡住，經警、消人員推開後，發現房門被盧以行李、家具推積在門口，阻止消防人員進入滅火，消防人員利用門縫布水線灑水滅火時，盧還不斷大吼大叫，情緒十分激動，經進入房內後，將盧壓制，控制行動，但盧仍不斷叫喊「不能呼吸、不能呼吸」。

警、消不排除人為縱火的可能性，目前先將情緒激動的盧姓男子，送往台中榮總治療，詳細的起火原因，有待火調科後續釐清，若證據證明是人為縱火，將移請檢警後續調查，並以公共危險罪偵辦。

台中市第一警分局偵查隊表示，盧姓男子目前正在就醫中，精神狀況不佳，已派員戒護，是否涉及公共危險罪，將後續調查釐清。

台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝
台中市中區公園路防疫旅館今晚傳出火警，疑為隔離中的盧姓房客縱火釀禍，全案將由火調科調查起火原因。記者陳宏睿／翻攝

台中市 防疫旅館

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