台中工地傳圍毆？安全帽交通錐齊發 中警：循線帶人
台中市又傳工地打人治安事件？昨天下午3時許，有行經北區忠明二街的民眾拍到，多名男子在一處工地前疑有口角糾紛，其中有人持安全帽、交通錐朝其中一人猛砸，不過警方到場時，涉案5名男子已離開，巡邏警網追了百餘公尺後，發現有5名男子形跡可疑，但現場無犯罪事證，警方抄錄資料後，讓5人離開，但民眾事後向媒體爆料後，警方今晚循線通知涉案人到案，並依聚眾鬥毆罪方向偵辦。
台中市第二警分局表示，全案發生在立人所轄區，昨天下午3時34分，有民眾報案，北區忠明二街一處工地前，有口角糾紛，經派遣兩名巡邏警員前往工地調查，警員在2分鐘內到場，並詢問工地主任，但工地主任回稱有5名男子到場找工地內一名工人，但之後就已離開，沒有看到打架或吵架的情況。
警方在附近100公尺內搜尋，發現疑似涉案的5名男子，但5人有承認到工地找人，因5人的說法初步與工地主任一致，加上附近監視器並無拍攝到打架情形，警員抄錄5名男子資料後，讓5人離開。
不過事後有民眾向媒體爆料，並有5名涉案人朝被害人丟擲安全帽、交通錐的情況，第二警分局今天傍晚已報請檢察官指揮，並循線要帶回涉案的5名男子到案，全案朝聚眾鬥毆罪偵辦。
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