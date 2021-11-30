聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓到了！桃園街友與人起口角遭潑熱水 警依傷害罪送辦
桃園中壢區中山路某中醫診所昨報案表示，有名50歲的陳姓婦人臉部、脖子及胸前遭燙傷，請求消防人員協助，並送往林口長庚醫院救治，經診斷婦人2度燙傷；中壢警分局今調閱監視器，已鎖定40歲的唐姓嫌疑人，於今日17時許帶返至派出所，並依傷害罪函送地檢署偵辦。
昨天晚間20時52分許，消防接獲中山路某中醫診所報案表示陳婦燙傷，消防人員緊急派救護車前往，並替陳婦於臉部、脖子及胸前遭燙傷位置，用食鹽水消毒並覆蓋紗布，送往林口長庚醫院，造成陳婦2度燙傷，皮膚紅腫、臉部脫皮。
陳婦稱自己是街友，昨行經龍岡人行地下道附近時遭人潑熱水，因疼痛難耐才去尋求診所協助；中壢派出所今調閱附近監視器畫面，掌握唐男身分及藏匿處所，今下午5時10分許帶回派出所，據了解，雙方日前發生口角才使唐男氣憤挾怨報復潑熱水，警方依傷害罪函送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言