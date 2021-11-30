抓到了！桃園街友與人起口角遭潑熱水 警依傷害罪送辦

桃園中壢區中山路某中醫診所昨報案表示，有名50歲的陳姓婦人臉部、脖子及胸前遭燙傷，請求消防人員協助，並送往林口長庚醫院救治，經診斷婦人2度燙傷；中壢警分局今調閱監視器，已鎖定40歲的唐姓嫌疑人，於今日17時許帶返至派出所，並依傷害罪函送地檢署偵辦。

昨天晚間20時52分許，消防接獲中山路某中醫診所報案表示陳婦燙傷，消防人員緊急派救護車前往，並替陳婦於臉部、脖子及胸前遭燙傷位置，用食鹽水消毒並覆蓋紗布，送往林口長庚醫院，造成陳婦2度燙傷，皮膚紅腫、臉部脫皮。