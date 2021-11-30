台中虐貓男獲釋後失聯 驚傳陳屍在租屋處浴室

台中吳姓男子日前錄製虐貓影片，引起網友公憤，警方24日依《動保法》將他移送偵辦，獲釋後返回台中租屋處限制住居，不料今日下午吳男遭發現陳屍在租屋處浴室內，身體無明顯外傷，房內留有就醫藥物，警方初步排除他殺，死因將報請檢察官相驗釐清。

有網友於日前上傳黃衣男虐貓的影片至臉書社團，只見身穿黃色外套的光頭男子手持生魚片刀，不斷往一隻灰色小貓的尾巴又切又剁，畫面相當殘忍，發文者向鹿港分局報案，並表示該男子疑似住在台中；台中動保處獲報後，24日下午會同鹿港及台中警方，循線鎖定虐貓者，前往其住所，將人帶回鹿港分局偵辦。

動保處表示，現場發現5頭貓隻，但1頭已死亡，目前已扣留所有貓隻安置，並送往動物醫院做進一步檢查及治療，也已將該男子列入飼養黑名單。

據了解，房東察覺吳男在保釋回來後，這兩天都沒有出門，於今日下午3時許向警方報案，才發現吳男趴臥在租屋處浴室內，身體已屍僵，預估已死亡多時，但不超過一天，屋內還留有疑似想輕生的手寫紙條訊息，及治療精神疾病的藥物，身體無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，警方初步排除他殺，詳細死因還有待檢察官相驗釐清。

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