快訊

學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

遭疑三等警察特考獨厚警大生？ 考選部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中虐貓男獲釋後失聯 驚傳陳屍在租屋處浴室

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中吳姓男子日前錄製虐貓影片，引起網友公憤，警方24日依《動保法》將他移送偵辦，獲釋後返回台中租屋處限制住居，不料今日下午吳男遭發現陳屍在租屋處浴室內，身體無明顯外傷，房內留有就醫藥物，警方初步排除他殺，死因將報請檢察官相驗釐清。

有網友於日前上傳黃衣男虐貓的影片至臉書社團，只見身穿黃色外套的光頭男子手持生魚片刀，不斷往一隻灰色小貓的尾巴又切又剁，畫面相當殘忍，發文者向鹿港分局報案，並表示該男子疑似住在台中；台中動保處獲報後，24日下午會同鹿港及台中警方，循線鎖定虐貓者，前往其住所，將人帶回鹿港分局偵辦。

動保處表示，現場發現5頭貓隻，但1頭已死亡，目前已扣留所有貓隻安置，並送往動物醫院做進一步檢查及治療，也已將該男子列入飼養黑名單。

據了解，房東察覺吳男在保釋回來後，這兩天都沒有出門，於今日下午3時許向警方報案，才發現吳男趴臥在租屋處浴室內，身體已屍僵，預估已死亡多時，但不超過一天，屋內還留有疑似想輕生的手寫紙條訊息，及治療精神疾病的藥物，身體無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，警方初步排除他殺，詳細死因還有待檢察官相驗釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

日前虐貓引起網友公憤的吳姓男子，在移送地檢署偵辦後保釋請回，房東驚覺吳似乎已2天未出門了，擔心有狀況於是報警，就發現吳男趴臥在浴室死亡多時，遺體已僵硬，詳細死因還有待檢察官相驗釐清。圖／翻攝自貓咪也瘋狂俱樂部社團
日前虐貓引起網友公憤的吳姓男子，在移送地檢署偵辦後保釋請回，房東驚覺吳似乎已2天未出門了，擔心有狀況於是報警，就發現吳男趴臥在浴室死亡多時，遺體已僵硬，詳細死因還有待檢察官相驗釐清。圖／翻攝自貓咪也瘋狂俱樂部社團

虐貓 動保法 檢察官

延伸閱讀

虐貓男找到了！遭動保處及警方帶回 依違反動保法送辦

高雄員警5點備勤未到班 妻急尋見尪陳屍住家地下室車內

愛河老家傳3200萬求售未賣出 夫妻卻與岳母陳屍1樓

高雄鼓山上午傳情侶陳屍浴室 留下遺書「對不起親友」

相關新聞

台中虐貓男獲釋後失聯 驚傳陳屍在租屋處浴室

台中吳姓男子日前錄製虐貓影片，引起網友公憤，警方24日依《動保法》將他移送偵辦，獲釋後返回台中租屋處限制住居，不料今日下...

影／影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午11時許發生工安意外，疑似拆除包商在進行拆除水泥塔時，震動導致一旁噴霧塔倒塌，重壓一名4...

男大生打撞球突昏倒死亡 家屬質疑與打疫苗有關

南華大學18歲陳姓男大生昨天晚間跟朋友到中正大學校內撞球部打撞球，不明原因昏倒，疑似撞上球台邊緣後倒地，緊急送往醫院搶救...

龍德造船廠氬氣毒災釀1死1傷 勞動部勒令部分廠區停工

宜蘭蘇澳鎮龍德造船廠興建新船，今天上午2名工人進入船艙進行焊接作業時，疑似吸入大量「氬氣」暈倒，造成一死一傷，縣政府通報...

影／百噸噴霧塔砸下壓死怪手司機 友人：他因腳傷才剛出院

東南水泥廠今天近午噴霧塔倒塌，造成包商一輛怪手連同42翁姓司機被掩埋，送醫不治。目擊者說，坍塌瞬間不到2秒，當時根本來不...

水公司管路工程意外1死 勞檢勒令停工但不影響復水

針對台中市潭子區人和路上午發生的自來水公司工程工人1死意外，經過勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心實地勘查，發現工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。