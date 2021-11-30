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東南水泥楠梓舊廠拆除意外 包商經理：死者工作認真

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

東南水泥高雄楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似拆除包商的一名42歲翁姓怪手司機進行噴霧塔拆除作業時，噴霧塔突然倒塌壓住翁男，翁男被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治，包商炯德營造翁姓經理表示，翁男已工作10多年，是很好的拆除工人，發生憾事全公司會全力協助家屬處理後事。

據了解，翁男為屏東人，與前妻育有一子，目前與女友在高雄同住，70歲翁母及45歲翁兄住在屏東。炯德營造公司翁姓經理表示，翁男18歲就在學習開怪手，已在炯德營造公司工作10多年了，工作認真，開怪手拆除技術成熟，發生這種憾事，公司將全力協助家屬處理後事及申請相關保險。

工地陳姓負責人表示，今天沒有拆除噴霧塔的工程，只有清除廠區廢棄石塊作業，後續有目擊者表示，可能翁男急著拆除，剛將怪手開到噴霧塔開挖，不到幾秒噴霧塔就倒塌，因廠區只有翁男在該區負責拆除作業，工地也無監視器，詳細事故原因有待檢方後續釐清。

因翁男家屬不願提告，也現場無直接事證及直接嫌疑人，東南水泥公司曾姓經理、炯德營造公司翁姓經理、現場工地陳姓負責人及3名工人明天將以關係人身分陪同檢方及家屬相驗、出庭。

東南水泥拆廠呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象，東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。

東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
東南水泥廠高雄楠梓舊廠今天上午發生工安意外，一名翁姓怪手司機疑拆除噴霧塔時，遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影

工安 高雄市

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