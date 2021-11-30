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影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

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影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸王慧瑛徐如宜／高雄即時報導

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午11時許發生工安意外，疑似拆除包商在進行拆除水泥塔時，震動導致一旁噴霧塔倒塌，重壓一名42歲翁姓怪手司機，翁男被救出時已無呼吸心跳送醫不治，有目擊者以手機拍攝當下倒塌影片，從翁男怪手開挖到水泥塔倒塌僅16秒。

影像指出，當時翁男駕駛的怪手正在噴霧塔一角開挖，怪手剛輕輕挖2、3下，噴霧塔上方突然斷裂，往怪手方向倒塌，翁男駕駛怪手準備後退，速度趕不上倒塌速度，幾秒內連人帶車被水泥塔塊活埋。

翁男連人帶怪手直接被壓在倒塌水泥塊中，12點40分，約一個小時後才被搜救人員從怪手中拉出來，但翁男已無呼吸心跳，由女友坐上救護車陪同到高雄榮總醫院急救，下午1點22分因身體多處壓傷、骨折，搶救後宣告不治，翁男詳細死因有待明天檢察官相驗後釐清。

高雄市副市長林欽榮獲報議會結束立即趕到事故現場，他表示，東南水泥舊廠區面積有10多公頃，廠域寬廣，委託廠商拆除廠內設備已進行數個月，沒有趕工問題，若廠商依據SOP作業，應該不會出狀況，施工安全防護出現漏洞釀工安意外，勞工局勞檢處等官員第一時間已到廠調查，市府已勒令廠商停工。

東南水泥拆廠呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象，東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。

高雄東南水泥楠梓舊廠今天發生工安意外，一名翁姓怪手司機進行噴霧塔拆除作業時，疑似操作不慎遭倒塌水泥塊掩埋。圖／翻攝自記者爆料網
高雄東南水泥楠梓舊廠今天發生工安意外，一名翁姓怪手司機進行噴霧塔拆除作業時，疑似操作不慎遭倒塌水泥塊掩埋。圖／翻攝自記者爆料網
高雄東南水泥楠梓舊廠今天發生工安意外，一名翁姓怪手司機進行噴霧塔拆除作業時，疑似操作不慎遭倒塌水泥塊掩埋。圖／翻攝自記者爆料網
高雄東南水泥楠梓舊廠今天發生工安意外，一名翁姓怪手司機進行噴霧塔拆除作業時，疑似操作不慎遭倒塌水泥塊掩埋。圖／翻攝自記者爆料網

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