疑停等紅燈陷視線死角 桃園婦遭後方水泥車攔腰輾斃

桃園市一名6旬婦人昨天騎機車遇紅燈，鑽過車陣後停在一輛水泥預拌車右前方，疑因而陷入視線死角，待綠燈起步時遭水泥車從後方撞擊，人車倒地後腰部遭輾過，當場命喪輪下；貨車駕駛經酒測值為零，警詢後依過失致死罪嫌移送偵辦，桃園地院裁定他2萬元交保。

龜山警分局調查，陳姓婦人（64歲）昨天16時許騎車路經文化一路接近林口一交流道路口，遇紅燈後鑽過車陣，停到由張姓男子（55歲）駕駛的預拌混凝土車右前方，疑陷入大車視線死角，綠燈時遭張男駕車由後方撞擊，被連人帶車捲入右側輪下。

警消獲報到場時，婦人腰部遭前後車輪輾壓，臟器、骨骼破損外露，僅皮肉相連，明顯死亡，遺體則被壓在後輪下；機車則被卡在水泥車頭下。

龜山分局表示，時值下班尖峰時段，警消排除現場時一度造成周邊交通壅塞回堵，經排除事故、疏導交通後，車流始恢復正常；張姓男子經酒測值為0，警詢後依過失致死罪移送檢方偵辦，法院裁定他2萬元交保，詳細肇責有待調查釐清。