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台南市警五分局偵破竊電集團 治安會報獲表揚

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市治安會報今天下午4點多在永華市政中心舉行，會中表揚市警五分局員警，員警偵破橫行於南台灣的竊電集團。市長黃偉哲頒發慰問金勉勵績優人員，此集團長期以改裝電錶方式竊電進而牟取不法利益，使台電損失達上千萬元。

針對近期國內發生數起重大治安事件，包括持刀械或球棒攻擊的聚眾鬥毆以及多起超商工作人員因勸導顧客佩戴口罩遭攻擊等事件，黃偉哲請警察局於治安會報中針對近期重大治安問題提出專案報告。

警察局除說明近期台南市具體治安成效外，也就重大社會治安事件提出因應策略及作為，強調台南市若發生類似案件，警方將以最快速度排除危害並逮捕犯罪者，保護市民生命及財產安全。

此外，治安會報中也公開表揚10月金融機構及超商主動成功攔阻詐騙有功人員；10月份攔阻詐騙有功人員計102位，警民合作攔阻詐騙74件，攔阻詐騙款項逾2,500萬元，受獎者是由統一超商奇佳門市店員、台灣銀行永康分行行員及臺南市臺南地區農會和順辦事處行員代表受獎。

最後，頒發今年守望相助隊考核評鑑績優單位獎牌，表揚評鑑優等51個守望相助隊，黃偉哲感謝各守望相助隊在疫情中仍堅守崗位，持續協助維護地方治安。

台南市警五分局偵破橫行南台灣的竊電集團，市長黃偉哲（左二）頒獎表揚，分局長洪頂力（右二）代表領獎。圖／台南市警察局提供
台南市警五分局偵破橫行南台灣的竊電集團，市長黃偉哲（左二）頒獎表揚，分局長洪頂力（右二）代表領獎。圖／台南市警察局提供

詐騙 台南 黃偉哲

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