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彰化舊衣回收場陷入火海 業者七旬母見狀癱軟

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午3點多失火，陣陣濃煙直竄天際，鄰近的社頭鄉、大村鄉都看得見，消防局出動12個消防分隊、87名人員趕往滅火，因燃燒的都是易燃物，火勢一發不可收拾，燒了近一小時後，鐵皮廠房塌陷，消防人員還在灌救，幸無人員傷亡。

彰化縣消防局接獲通報，員林市崙雅里崙雅巷的舊衣回收場發生火災，員林分隊、員林西區分隊、社頭分隊、田中分隊、林厝分隊、永靖分隊、埔心分隊、田尾分隊、彰化分隊、花壇分隊、秀水分隊及溪湖分隊，出動各式消防車輛23輛、1輛救護車，48名消防人員，3名役男，36名受訓人員，合計87人趕往救災。

消防局第二大隊隊長徐溫聰說，消防車輛和人員抵達現場時，舊衣回收廠已陷入火海，消防人員布水線噴水灌救，因燃燒的都是衣服等易燃物品，消防人員在3點42分時控制火勢，但大火燃燒中，727坪鐵皮廠房塌陷。

縣議員曹嘉豪表示，舊衣回收場華姓業者是他的好友，已知華姓業者的七旬母親居住廠內，今天回收場舊衣失火，華姓業者的母親見狀幾乎癱軟，安全走出工廠後坐在廠外椅子上休息，華姓業者的兒子把停放廠內車輛開出來，一時心急撞到柱子，頭部外傷。

徐溫聰說，舊衣回收場業者向消防人員表示，發現舊衣起火時，已是燒成一片，業者和工廠員工都不知道起火點在哪裡，火災發生原因將由消防局鑑識人員調查和釐清。

資深消防人員指出，現在很多衣服是化學纖維製成，或是天然植物纖維與化纖混紡，燃燒時容易產生黑煙，所以舊衣回收場在失火的第一時間冒黑煙，等化纖燒完就不再冒黑煙。

彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午失火，消防人員全力灌救。圖／縣議員曹嘉豪提供
彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午失火，消防人員全力灌救。圖／縣議員曹嘉豪提供
彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午失火，鐵皮工廠塌陷。圖／社頭鄉協和村長劉聰波提供
彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午失火，鐵皮工廠塌陷。圖／社頭鄉協和村長劉聰波提供
彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午失火，打包好的舊衣像燃料被引燃，全面冒火。圖／消防局提供
彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午失火，打包好的舊衣像燃料被引燃，全面冒火。圖／消防局提供

員林 火災

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