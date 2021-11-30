彰化舊衣回收場陷入火海 業者七旬母見狀癱軟

彰化縣員林市華豐舊衣回收場今天下午3點多失火，陣陣濃煙直竄天際，鄰近的社頭鄉、大村鄉都看得見，消防局出動12個消防分隊、87名人員趕往滅火，因燃燒的都是易燃物，火勢一發不可收拾，燒了近一小時後，鐵皮廠房塌陷，消防人員還在灌救，幸無人員傷亡。

彰化縣消防局接獲通報，員林市崙雅里崙雅巷的舊衣回收場發生火災，員林分隊、員林西區分隊、社頭分隊、田中分隊、林厝分隊、永靖分隊、埔心分隊、田尾分隊、彰化分隊、花壇分隊、秀水分隊及溪湖分隊，出動各式消防車輛23輛、1輛救護車，48名消防人員，3名役男，36名受訓人員，合計87人趕往救災。

消防局第二大隊隊長徐溫聰說，消防車輛和人員抵達現場時，舊衣回收廠已陷入火海，消防人員布水線噴水灌救，因燃燒的都是衣服等易燃物品，消防人員在3點42分時控制火勢，但大火燃燒中，727坪鐵皮廠房塌陷。

縣議員曹嘉豪表示，舊衣回收場華姓業者是他的好友，已知華姓業者的七旬母親居住廠內，今天回收場舊衣失火，華姓業者的母親見狀幾乎癱軟，安全走出工廠後坐在廠外椅子上休息，華姓業者的兒子把停放廠內車輛開出來，一時心急撞到柱子，頭部外傷。

徐溫聰說，舊衣回收場業者向消防人員表示，發現舊衣起火時，已是燒成一片，業者和工廠員工都不知道起火點在哪裡，火災發生原因將由消防局鑑識人員調查和釐清。