男大生打撞球突昏倒死亡 家屬質疑與打疫苗有關

南華大學18歲陳姓男大生昨天晚間跟朋友到中正大學校內撞球部打撞球，不明原因昏倒，疑似撞上球台邊緣後倒地，緊急送往醫院搶救，今天凌晨2時仍宣告不治；今天下午檢警相驗，家屬難過地向檢察官表示，陳男在本月才注射BNT疫苗，懷疑死因與疫苗有關，檢方將擇期解剖查明死因。

據悉，陳姓大學生身材高壯，平時身體狀況良好，與同學相處融洽，是非常用功的學生，其父母也向檢察官表示，本月12日兒子才接受注射BNT疫苗，懷疑是否疫苗的關係，不然兒子平常身體狀況很好，怎麼會發生這樣的意外。

檢察官接受家屬的意見，將擇期解剖查明真正的死亡原因。

【中央社】

嘉義縣南華大學陳姓男學生昨晚在中正大學撞球部突然昏倒，頭部撞擊球桌，送醫急救後仍不治。陳生身體健壯，家屬懷疑與施打疫苗相關，檢警今天相驗後，12月3日將解剖釐清。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問指出，18歲陳姓大學生身體健壯，並無相關病史，檢警下午相驗，除了後腦勺有撞擊傷外，並無其他外傷，因陳男於11月12日才施打第2劑BNT疫苗，家屬懷疑死因與疫苗相關，檢方將於12月3日解剖釐清死因。

南華大學表示，就讀1年級的陳姓學生身材高壯，平時身體狀況良好，且與同學相處融洽，上課學習認真，發生憾事，學校感到不捨與遺憾，將協助家屬申請學生保險等事宜。此外，也將對系上學生進行輔導。

嘉義縣消防局昨天晚上7時38分據報，指稱中正大學撞球部有學生昏倒需送醫，救護車趕抵，發現前往撞球的南華大學陳姓學生突然昏倒，其後腦勺直接撞到球桌，當場倒地不起，且已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即進行心肺復甦術（CPR）等急救措施，並送嘉義大林慈濟醫院急救。

大林慈濟醫院指出，陳姓學生到院時，已無生命跡象，評估後裝上葉克膜急救，但狀況持續未改善，直到今天凌晨2時左右宣告不治。

中正大學表示，撞球部林姓業者是向校方承租場地後，自購設備經營，業者已承租8年，平時提供中正及鄰近學校學生消遣娛樂，業者聲稱過去並無發生任何意外事件。

林姓業者指出，陳姓男學生昨天下午是第1次到中正大學撞球部打球，當時與其他7名同學打球，打了2小時後，陳男與另1名同學加打1個小時，其他人先離開，後來，陳男突然昏倒，當下立即打119報案。