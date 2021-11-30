10米高路樹橫躺中橫公路 警交管3小時後排除
飛來橫樹！今天上午6點30分，台中市和平區台8線64.5K處發生樹木倒塌，高10米、樹根約2人手臂環抱大小樹木橫躺在車道上，和平警分局德基所所長謝濬紘、警員林文平在現場放置交通錐實施交管，通報谷關管制站，並於上午9點半恢復雙向通行。
上午6點多，德基所警員林文平發現一顆倒塌樹木橫躺車道上，危及用路安全，通知所長謝濬紘前來共同處理，除在現場交管外，立即通報管制站及谷關工務段派員排除，並請管制站人員提醒早上7點過站上山車輛，行經該路段應放慢行車速度小心通過。
警方指出，前兩天山區降雨，不排除土石鬆動，造成路樹滑落道路，肉眼初估倒塌樹木長約10公尺、樹根約有2人手臂環抱大小，佔據由谷關往梨山方向車道。
和平警分局提醒，行駛山區道路，請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。
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