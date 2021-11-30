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龍德造船廠氬氣毒災釀1死1傷 勞動部勒令部分廠區停工
宜蘭蘇澳鎮龍德造船廠興建新船，今天上午2名工人進入船艙進行焊接作業時，疑似吸入大量「氬氣」暈倒，造成一死一傷，縣政府通報環保署及勞動部職安署調查，已勒令發生意外的第5廠區停工。
縣政府勞工處表示，由於船艙屬於局限空間，一旦有毒氣體濃度過高，加上沒有進行通風換氣，長時間作業時容易造成危害；初步了解這2名工人進行焊接作業已有數日，焊接過程中產生「氬氣」充滿船艙，導致氧氣嚴重不足，一名工人今天8點多進入船艙工作不久就暈倒，另一名工人見狀要救同事，自己也不支倒地。
縣消防局把失去心跳呼吸的39歲陳姓工人送醫，搶救不治；另一名32歲陳姓工人脫離險境，意識清楚，陳男懷疑是吸入氬氣造成暈倒，也對於未能救回同事，感到很遺憾。
事發後，縣消防局除了把人送醫救治，同時通報環保署毒災應變人員前來偵測，勞動部職安署也到場調查這起工安意外。
由於廠方立即啟動通風設備，把船艙毒氣抽走，以致造成環保署毒災調查人員到場時並未偵測到有毒氣體，目前不排除工人吸到「氬氣」釀成死傷。
縣政府勞工處表示，在局限半密閉的船艙進行焊接作業，容易易產生無色無味的「氬氣」，不容易被察覺，所以廠方要時時留意通風換氣，每天檢查後才能讓工人進入作業。目前職安署已經通知該廠區停工，一旦調查確認違規，將依照違反職業安全衛生法可開罰6萬元到30萬元。
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