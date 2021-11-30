影／台中八大業者違規營業 遇警查緝鎖大門不給進

隨著國內疫情趨緩，指揮中心陸續針對KTV、酒店等八大行業有相關配套解封方式，不過仍有八大業者違規營業，第二警分局19日獲報，雙十路一家KTV有酒客糾紛，警方前往臨檢，才發現該KTV未申請復業核可，面對警方查緝，還將大門深鎖，警方以破門方式進入，並對徐姓負責人及員工、顧客等56人函送市府裁罰，其中徐違反建築法，已被裁罰6萬。

台中市第二警分局因應疫情解封後，已加強針對轄內八大業者實施臨檢勤務，今年10月6日，先在北區北屯路發現張姓KTV業者，未向市府申請復業核可，就先開門營業，已違反傳染病防治法，函送經發局裁處，經發局裁定罰張6萬元。

另外在本月19日，第二警分局獲報，北區雙十路一家KTV有酒客衝突糾紛，警方前往查處時，發現該家KTV並未向市府申請復業核可，警方要進門查處時，業者還將大門深鎖，因要求業者開門未果，警方認定有破門必要性，從防火門破門進入，並發現業者建築法規，將安全逃生門封閉。

第二警分局認為徐姓負責人（37歲）違規營業，又違反建築法規，依法函送市府經發局、建設局認定裁罰，其中建設局部分，已認定徐違規，裁罰6萬元；另外徐涉傳染病防治法部分，與店內的2名員工、女陪侍10人及顧客43人，都由經發局通知違規者說明後，依規查處。

第二警分局長陳家銘說，北區人流、車流都很量大繁忙，商家林立，警方除了平時例行勤務外，此次特別規劃藉密集擴大臨檢勤務，展現警方打擊犯罪的決心。更強調，疫情趨緩、限制鬆綁，民眾聚會飲酒機會增加，但切勿酒駕或酒後滋事，各營業場所業者務必落實實聯制等防疫規定，遇有滋事、糾紛徵兆或其他不法情事，務必立即報警處理，警方對於不法，定會依法嚴辦，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康