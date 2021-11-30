宜縣府成立職安輔導團 防止工安意外

宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船廠某廠區今天發生職安意外，造成1名工人死亡、1名工人受傷。縣府表示，近年已成立職業安全衛生輔導團，輔導百人以下企業廠房職業安全，防範意外。

宜蘭縣勞工處副處長李芳菁告訴中央社記者，依照相關規定，工人若在局限空間作業前，前須先完成通風換氣、氧氣與有害氣體測定等事宜；作業時也要有專人監督現場氧氣濃度情況。

她表示，依照中央與地方分工職責，職安與衛生相關檢查與裁罰權屬於勞動部職業安全衛生署，宜蘭縣政府近來都有成立由20人組成的職業安全衛生輔導團，輔導縣內100人以下相關製造業或營建業的職安工作。

李芳菁說，這20人分別來自企業在職職安人員、相關職安退休人士或是職安教育人員，成員被分派任務之後，會前往企業廠房，檢視勞工現場環境或是鷹架是否牢固、安全維護措施是否完善、作業環境是否通風，除提供輔導與建議之外，也會將相關報告提供給職安署備查。

她指出，職業安全衛生輔導團針對縣內相關企業，1年輔導約1000場次，目的就是希望與業者共同注意職場安全，降低工安意外發生。