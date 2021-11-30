快訊

學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

遭疑三等警察特考獨厚警大生？ 考選部回應了

宜縣府成立職安輔導團 防止工安意外

中央社 / 宜蘭縣30日電

宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船廠某廠區今天發生職安意外，造成1名工人死亡、1名工人受傷。縣府表示，近年已成立職業安全衛生輔導團，輔導百人以下企業廠房職業安全，防範意外。

宜蘭縣勞工處副處長李芳菁告訴中央社記者，依照相關規定，工人若在局限空間作業前，前須先完成通風換氣、氧氣與有害氣體測定等事宜；作業時也要有專人監督現場氧氣濃度情況。

她表示，依照中央與地方分工職責，職安與衛生相關檢查與裁罰權屬於勞動部職業安全衛生署，宜蘭縣政府近來都有成立由20人組成的職業安全衛生輔導團，輔導縣內100人以下相關製造業或營建業的職安工作。

李芳菁說，這20人分別來自企業在職職安人員、相關職安退休人士或是職安教育人員，成員被分派任務之後，會前往企業廠房，檢視勞工現場環境或是鷹架是否牢固、安全維護措施是否完善、作業環境是否通風，除提供輔導與建議之外，也會將相關報告提供給職安署備查。

她指出，職業安全衛生輔導團針對縣內相關企業，1年輔導約1000場次，目的就是希望與業者共同注意職場安全，降低工安意外發生。

宜蘭 勞動部 工安

延伸閱讀

東南水泥拆除工人遭壓一小時 多處壓傷骨折送醫不治

宜蘭龍德造船廠職安意外1死1傷 遭勒令停工

拆水泥廠怪手司機活埋不治 勞檢：未控制拆除物穩定致災

影／高雄水泥廠工安意外 怪手駕駛被重壓無生命跡象

相關新聞

台中虐貓男獲釋後失聯 驚傳陳屍在租屋處浴室

台中吳姓男子日前錄製虐貓影片，引起網友公憤，警方24日依《動保法》將他移送偵辦，獲釋後返回台中租屋處限制住居，不料今日下...

影／影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午11時許發生工安意外，疑似拆除包商在進行拆除水泥塔時，震動導致一旁噴霧塔倒塌，重壓一名4...

男大生打撞球突昏倒死亡 家屬質疑與打疫苗有關

南華大學18歲陳姓男大生昨天晚間跟朋友到中正大學校內撞球部打撞球，不明原因昏倒，疑似撞上球台邊緣後倒地，緊急送往醫院搶救...

龍德造船廠氬氣毒災釀1死1傷 勞動部勒令部分廠區停工

宜蘭蘇澳鎮龍德造船廠興建新船，今天上午2名工人進入船艙進行焊接作業時，疑似吸入大量「氬氣」暈倒，造成一死一傷，縣政府通報...

影／百噸噴霧塔砸下壓死怪手司機 友人：他因腳傷才剛出院

東南水泥廠今天近午噴霧塔倒塌，造成包商一輛怪手連同42翁姓司機被掩埋，送醫不治。目擊者說，坍塌瞬間不到2秒，當時根本來不...

水公司管路工程意外1死 勞檢勒令停工但不影響復水

針對台中市潭子區人和路上午發生的自來水公司工程工人1死意外，經過勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心實地勘查，發現工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。