聽新聞
test
0:00 / 0:00
百噸噴霧塔砸下壓死怪手司機 友人：他因腳傷才剛出院
東南水泥廠今天近午噴霧塔倒塌，造成包商一輛怪手連同42翁姓司機被掩埋，送醫不治。目擊者說，坍塌瞬間不到2秒，當時根本來不及逃。友人嘆，翁男才剛出院，他還特別叮嚀別駕駛怪手，豈料今天卻發生憾事。
警方調查，今天上午11時23分左右接獲報案，炯德營造股份有限公司在高楠公路3巷1號承造東南水泥廠拆除水泥塔時，疑因震動，導致一旁噴霧塔倒塌，壓住42歲翁姓怪手司機。救難人員花了1個多小時搶救，於12點40分左右救出翁男，送醫不治。
據了解，翁男日前腳受傷住院，近期剛出院，今天前往工地工作，友人還特地叮嚀他，「不要開怪手」；豈料，卻發生意外，不幸喪命。目擊者說，當時要拆除的噴霧塔周邊倒塌方向難以拿捏，且重達上百公噸，坍塌瞬間不到2秒，當時根本來不及逃。
高雄市副市長林欽榮與勞工局長周登春，都趕往現場了解。勞檢初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法第6條第裁罰3至30萬元，並追究相關刑責。
東南水泥拆廠是呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象，東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言