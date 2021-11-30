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百噸噴霧塔砸下壓死怪手司機 友人：他因腳傷才剛出院

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

東南水泥廠今天近午噴霧塔倒塌，造成包商一輛怪手連同42翁姓司機被掩埋，送醫不治。目擊者說，坍塌瞬間不到2秒，當時根本來不及逃。友人嘆，翁男才剛出院，他還特別叮嚀別駕駛怪手，豈料今天卻發生憾事。

警方調查，今天上午11時23分左右接獲報案，炯德營造股份有限公司在高楠公路3巷1號承造東南水泥廠拆除水泥塔時，疑因震動，導致一旁噴霧塔倒塌，壓住42歲翁姓怪手司機。救難人員花了1個多小時搶救，於12點40分左右救出翁男，送醫不治。

據了解，翁男日前腳受傷住院，近期剛出院，今天前往工地工作，友人還特地叮嚀他，「不要開怪手」；豈料，卻發生意外，不幸喪命。目擊者說，當時要拆除的噴霧塔周邊倒塌方向難以拿捏，且重達上百公噸，坍塌瞬間不到2秒，當時根本來不及逃。

高雄市副市長林欽榮勞工局長周登春，都趕往現場了解。勞檢初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法第6條第裁罰3至30萬元，並追究相關刑責。

東南水泥拆廠是呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象，東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
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東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，拆除水泥塔時疑因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，送醫不治。記者劉學聖／攝影

高雄市 勞檢 勞工局 林欽榮

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