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高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

東南水泥拆除工人遭壓一小時 多處壓傷骨折送醫不治

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午11時許發生工安意外，疑似拆除包商在進行拆除水泥塔時，震動導致一旁噴霧塔倒塌，重壓一名翁姓怪手司機，翁男被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫急救，下午1點22分宣告不治。

據了解，位於高楠公路3巷1號的東南水泥廠近期呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」委由炯德營造股份有限公司負責拆廠工程。

炯德營造公司陳姓負責人表示，今天工程主要清除地面廢石堆，倒塌的噴霧塔預計過幾天才會拆除，翁姓怪手司機（42歲）上午正將怪手開到噴霧塔附近準備施作時，噴霧塔不知原因突然倒塌，當時現場其他地方有在施工，不確定是否因為震動，導致噴霧塔倒塌。

翁男連人帶怪手直接被壓在倒塌水泥塊中，12點40分，約一個小時後才被搜救人員從怪手中拉出來，但翁男已無呼吸心跳，由女友坐上救護車陪同到高雄榮總醫院急救，下午1點22分因身體多處壓傷、骨折，搶救後宣告不治，翁男詳細死因有待明天檢察官相驗後釐清。

高雄市副市長林欽榮獲報議會結束立即趕到事故現場，他表示，東南水泥舊廠區面積有10多公頃，廠域寬廣，委託廠商拆除廠內設備已進行數個月，沒有趕工問題，若廠商依據SOP作業，應該不會出狀況，施工安全防護出現漏洞釀工安意外，勞工局勞檢處等官員第一時間已到廠調查，市府已勒令廠商停工。

東南水泥拆廠呼應高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象，東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。

高雄東南水泥拆廠今天上午發生工安意外，一名42歲翁姓怪手司機遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
高雄東南水泥拆廠今天上午發生工安意外，一名42歲翁姓怪手司機遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
高雄東南水泥拆廠今天上午發生工安意外，一名42歲翁姓怪手司機遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
高雄東南水泥拆廠今天上午發生工安意外，一名42歲翁姓怪手司機遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
高雄東南水泥拆廠今天上午發生工安意外，一名42歲翁姓怪手司機遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影
高雄東南水泥拆廠今天上午發生工安意外，一名42歲翁姓怪手司機遭倒塌噴霧塔活埋，送醫後不治。記者陳玫伶／攝影

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