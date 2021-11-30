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胡麻台灣最大產地豐收易遭竊 警民合力巡守胡麻園防賊
台南西港是全台胡麻最大產地，今年許多農民種植的胡麻都豐收，現在正值胡麻採收季節；因過去部分產地田間曝曬的胡麻常遭「整車載走」；轄區佳里警分局今天宣布加強防竊。
佳里分局表示，所轄各胡麻園區收割至曬乾等期間，警力會結合地方巡守隊員加強胡麻園區深夜巡邏密度，防制不法宵小利用深夜時段盜取胡麻，希望達成「零失竊率」目標。
警方指出，即日至12月30日分局號召子龍、竹橋、南海、後營、海澄、港東、慶安、佳興等社區巡守隊約200人，每天配合當地竹橋、西港、後營、佳興、子龍、延平、佳里等派出所近70名警力，輪班分組到各易遭竊胡麻園巡邏守望。
佳里分局長陳嘉得表示，感謝巡守隊員們在百忙中共同守護，為地方安全出一分心力，感謝大家支持與協助；守護民眾身家財產安全是警察的承諾和責任，警民防竊動起來，共同的目的就是要做得更好，讓民過得更好，保障民眾財產安全。
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