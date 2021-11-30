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西濱大貨車急閃左右撞...警清路障車遭殃 幸無人傷
驚險瞬間！今天下午1時許，台中清水警分局高美所接獲台61線西濱快速道路南下146公里處有廢紙類散落，到場排除時，後方一輛大貨車為閃警車，擦撞同向右側聯結車車身，再向左擦撞警車右側車身，所幸無人受傷。警方現場施行酒測，駕駛均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。
清水警分局表示，今天下午1點07分，高美所接獲西濱快速道路南下146K處有廢棄紙類散落，警方開巡邏車到場戒護，並移除路障。未料，2點40分，後方一輛大貨車疑為閃避警車，向右急駛擦撞同向右側聯結車，大貨車失控再擦撞警車，造成警車右側車身嚴重凹陷。
警方指出，所幸現場無人受傷，經酒測值大貨車、聯結車與駕駛警員均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。
公路總局二區養護工程處表示，事故佔用南下主線車道，宣導提前下大安一改行平面道路，請用路人注意路況並小心駕駛。
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