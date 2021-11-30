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防改裝車噪音擾民 蘆洲警監理站聯合稽查

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

為防止改裝車噪音擾民，日前新北市蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，於轄區五股疏洪道規劃「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，派員設立攔檢點聯合稽查，短短2小時共攔下40部機車，並開出7張違規罰單，暫時還給當地民眾道路寧靜。

警方表示，由於每月都有民眾檢舉，轄內五股疏洪道改裝車出沒頻繁噪音擾民。為此，日前轄區蘆洲警分局聯合監理站人員，規劃「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，於該路段違規熱點鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。短短2個小時，攔檢點共攔下40輛車，並開出「改裝燈光」、「無照駕駛」7張罰單。

之後分局將會常態規畫取締勤務，並加強「改裝排氣管車體」、「駕照吊照後仍駕車」、「越級駕駛」、「未依規定改裝車輛」等等違規項目加強稽查，呼籲，不當改裝車體、電氣設備，除了會造成車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，也會依「道路交通管理處罰條例」第18條、第16條、43條開處2400元以上2萬4000元以下罰款，並責令檢驗，民眾可別跟自己荷包過不去。

針對改裝車輛，蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。記者曾伯愷／翻攝
針對改裝車輛，蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。記者曾伯愷／翻攝
針對改裝車輛，蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。記者曾伯愷／翻攝
針對改裝車輛，蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。記者曾伯愷／翻攝
針對改裝車輛，蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。記者曾伯愷／翻攝
針對改裝車輛，蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。記者曾伯愷／翻攝

噪音 監理站 罰單

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