防改裝車噪音擾民 蘆洲警監理站聯合稽查

為防止改裝車噪音擾民，日前新北市蘆洲警分局與監理站鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，於轄區五股疏洪道規劃「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，派員設立攔檢點聯合稽查，短短2小時共攔下40部機車，並開出7張違規罰單，暫時還給當地民眾道路寧靜。

警方表示，由於每月都有民眾檢舉，轄內五股疏洪道改裝車出沒頻繁噪音擾民。為此，日前轄區蘆洲警分局聯合監理站人員，規劃「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，於該路段違規熱點鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔檢取締。短短2個小時，攔檢點共攔下40輛車，並開出「改裝燈光」、「無照駕駛」7張罰單。